Двойное убийство под Славском: Причиной расправы стал бытовой конфликт

На месте происшествия работают следователи. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Стали известны обстоятельства двойного убийства в поселке Привольное Славского района.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета, в воскресенье, 11 сентября, 49-летний житель застрелил 36-летнего и 42-летнего местных жителей. По версии следствия, причиной стал давний конфликт на бытовой почве.

Очевидцем данного происшествия стала знакомая одного из погибших мужчин, она и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

Подозреваемого в расправе задержали сотрудники уголовного розыска районного отделения полиции в квартире по месту жительства. Следствие намерено предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления: допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, проводятся иные следственные и процессуальные действия, заявили в пресс-службе СК.