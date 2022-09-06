«Люди думают, что приезжают в парк культуры»: директор Куршской косы рассказал, за что штрафуют туристов

Разжигание костров по-прежнему остается под запретом. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

В национальном парке «Куршская коса» установлен антирекорд по количеству административных правонарушений. С начала года на территории нацпарка составили 635 протоколов за административные правонарушения. Так был практически достигнут уровень прошлого года, в течение которого (всех 12 месяцев!) выявлено 660 случаев нарушения КоАП РФ.

Больше половины новых нарушений зафиксировано за три летних месяца.

- Максимальное количество штрафов (338) выписано за пребывание в заповедной и особо охраняемой зонах. Частыми видами нарушений являются также съезд с автодороги с твердым покрытием, организация турстоянки и разведение костра, - отметили в пресс-службе парка.

О том, кого и за что штрафуют на косе, директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина рассказал в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

ВДРУГ ОТКУДА НИ ВОЗЬМИСЬ ПОЯВИЛСЯ…

- К нам приезжают со всей России. Отдыхают на побережье, пытаются разжигать мангалы. А потом говорят: «Мы не поняли, куда приехали». Туристов из России около 10 процентов. Остальные - это жители Калининградской области. Многие остаются на косе ночью. Количество людей, которые решили отдохнуть, думая, что их не найдут, увеличилось по сравнению с прошлыми годами. Уединяются и не думают, что сосед может позвонить и сказать о том, что разжигают мангал или делают шалаш. И откуда ни возьмись появляется инспектор и составляет протокол о нарушении, штраф от 3 до 4 тысяч. Поэтому соблюдайте правила, - призывает Анатолий Калина. И тут же спешит поблагодарить тех, кто находит возможность доложить о нарушителях:

- И все же хорошо, что у нас есть наши любимые туристы, которые нам помогают. Они разбирают шалаши, собирают мусор и наблюдают за тем, как люди нарушают, делают звонок в администрацию национального парка. Телефон наш указан везде: на флаерах, пропусках, чеках, в интернете.

Анатолий Калина. Фото: Александр КАТЕРУША

По словам директора косы, важно, чтобы туристы не сходили с установленных дорожек, потому что весь парк разбит на зоны. Когда вы зашли не в рекреационную зону, то это уже административная ответственность.

Парковка в зеленой зоне тоже наказывается штрафом. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

И тут получается очень интересно. На самой косе зоны, о которых говорит Калина, не помечены. То есть нет такого, что ты идешь по лесу или пляжу и видишь предупреждающую табличку. В радиоэфире зачитали сообщение от слушателя: «Люди в Морском вышли на пляж по официальной дорожке, прошли вбок, в сторону границы чуть-чуть, и их приняли и оштрафовали. Никаких знаков там нет. Косе удобно, получает штрафы».

Анатолий Калина прокомментировал это так:

- Информационные щиты стоят вдоль дороги. Если вы вышли на побережье, информационных щитов там стоять не может ввиду того, что их смоет штормом или наш какой-нибудь гость их сломает, распишет, согнет, выкинет. Лучше прочитать на сайте парка правила посещения. Но случаев много. Люди не читают, они думают, что приехали в обычный парк культуры и здесь все дозволено. Это не совсем так.

ДОРОГУ НАЧНУТ ДЕЛАТЬ В 2025 ГОДУ

На Куршской косе начали строить велосипедную дорожку, которую обещали сделать еще много лет назад. Ее длина составит 44 км, а строительство займет 1,5 года.

- Мы хотим, чтобы большее количество наших туристов приезжало на велосипедах. Чтобы были какие-то разгрузочные парковки в Зеленоградском районе, где люди бы оставили машину, сели на велосипед, приехали, прокатились 40 км туда и 40 км обратно, надышались воздухом, - говорит директор косы.

Не меньше ждут и ремонта главной дороги в нацпарке от КПП до пограничного перехода.

- Сейчас есть проектная организация, которая делает документацию на всю дорогу на территории национального парка. К строительству дороги приступят в 2025 году, и на это есть федеральное финансирование. Нас ждет грандиозный ремонт. Придется терпеть. Это нужно, и все понимают, что дорога в парке не ремонтировалась очень долго. Теперь же будет полная реконструкция, - говорит Анатолий Калина.

Что касается дороги от Зеленоградска до КПП, то ее реконструируют сейчас.

- До конца года ее должны сделать. Подрядчик идет с ускорением. Думаю, в середине ноября - начале декабря ее сделают, - отметил Анатолий Калина.