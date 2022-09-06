В Кафедральный собор Калининграда возвращается ангел, который чудом уцелел в годы Второй мировой войны

Орган в соборе в нынешнем виде был открыт в 2007 году. Его убранство воссоздали по старым фотографиям и чертежам. Фото: Александр КАТЕРУША

Эта история кажется невероятной. Считалось, что после налетов английской авиации в августе 1944 года на Кёнигсберг знаменитый орган и все его богатое убранство в соборе на острове Кнайпхоф выгорело. Оказалось, не все. Одна деревянная скульптура путти-музыканта чудом уцелела.

Ангелок отмечен следами пожара, полностью утратив красочный слой. Фото: пресс-служба Кафедрального собора.

Калининградский коллекционер и антиквар Владимир Скаржинскас в начале 1990-х купил скульптуру путти, выполненную из дерева. Предмет был очень старый. Ему сказали, что во рву форта № 5 нашли деревянный ящик с фарфоровой посудой. На ящике была надпись Stadthalle («штадтхалле» - «городской зал», ныне восстановленное здание занимает историко-художественный музей). Сам ящик сгнил в воде, оставались только фрагменты стенок и верхняя крышка. В этом же ящике нашли ангела - так, по крайней мере, гласит история. Ручки путти были соединены деревянными шпунтами. В ладонях оставались фрагменты барабанных палочек, внизу сохранился фрагмент сиденья, а сам ангелок был отмечен следами пожара, полностью потеряв красочный слой.

- Так как в Кёнигсберге было два органа с движущимися элементами, причастность путти к инструменту Мозенгеля решили проверить при помощи искусствоведческой экспертизы в 2022 году. Она не только подтвердила то, что ангел находился на фасаде органа. Удалось установить и имя автора. Им был скульптор и резчик по дереву Маттиас Пертцель, официально работавший в Кёнигсбергском соборе с 1718 года, когда Мозенгель начал проектировать орган, - рассказали в пресс-службе Кафедрального собора.

После получения всех свидетельств сомнений не осталось, и ангела решили вернуть в родной дом. Собор выкупил путти из частной коллекции при участии благотворителей.

- То, что ангел выжил, – поистине мистическое событие. Он не сгорел в пожаре, не утонул в воде. Люди его вытащили из ила, и он воскрес, как феникс из пепла, чтобы вернуться в Кафедральный собор, - говорит коллекционер Владимир Скаржинскас.

Калининградский коллекционер Владимир Скаржинскас купил путти еще в начале 1990-х. Фото: Александр КАТЕРУША

Орган в соборе в нынешнем виде был открыт в 2007 году. Его убранство воссоздали по старым фотографиям и чертежам. Украшения фасада музыкального инструмента выполнены вручную специалистами калининградской мебельной мастерской «Максик». Так что на месте антикварного путти теперь сидит его современный братец, такой же пухленький и симпатичный.

Оригинальный же ангел, который вернулся домой почти 80 лет спустя, будет экспонироваться в зале Кафедрального собора с почетом: на постаменте, под стеклом.

- История Кафедрального собора - это история возрождения. Чудом уцелев в годы Второй мировой войны, собор XIV века был восстановлен на рубеже XX и XXI веков. Вновь зазвучал, подарив России самый большой органный комплекс, а Калининграду - звание органной столицы страны. И до сих пор является местом, где прошлое, настоящее и будущее мирно сосуществуют. Возвращение скульптуры путти – детали аутентичного убранства органа Кёнигсбергского собора – стало тому подтверждением, - говорят в соборе.

В Кафедральном соборе путти презентуют 10 сентября. В честь этого исторического события проведут концерт ансамбля VivaMuse и титулярного органиста Кафедрального собора Евгения Авраменко (6+). Начнется он в 18.00. Гендель, Вивальди, Бах – путти встретит музыка его современников, и все для него снова станет родным.

СПРАВКА «КП»

Путти – обнаженный маленький мальчик с крыльями или без – традиционный образ барочных интерьеров. В Кафедральном соборе Кёнигсберга такие движущиеся фигуры были частью убранства органа работы Иоганна Мозенгеля, построенного в 1718-1721 годах. Скульптуры поворачивались и «играли» на музыкальных инструментах.