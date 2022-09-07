Михаил Горбачев - во время последнего визита в область: «Немцы в восторге от калининградцев»

Михаил Горбачев во время пребывания в Калининграде. 12 апреля 2007-го. Фото: Валерий Сомкин

Если сегодня о нем заходит речь, то зачастую его представляют так: первый и последний президент СССР. Между тем президентский статус у Горбачева появился лишь с 15 марта 1990-го. При этом даже после создания института президентства никуда не делся другой его статус – генеральный секретарь ЦК КПСС. И свои реформы, перестройку, он запустил в 1985 году как партийный генсек.

Не по Сеньке шапка

Когда 11 марта 1985-го исторический пленум Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза утвердил его в должности № 1, «тов. Горбачев М. С.» отметил, что «очень хорошо понимает, сколь велика связанная с этим ответственность». И обещал приложить все силы для того, чтобы обеспечивалось дальнейшее укрепление экономики и обороны страны, повышение благосостояния советского народа, упрочение мира.

Что в итоге получилось, известно. Однако только у немногих сразу были опасения в связи с приходом к власти Горбачева. Большинство радовалось, что у руля встал наконец еще не старый, симпатичный и при этом умеющий выступать не по бумажке человек.

На первомайскую демонстрацию в 1985 году калининградцы вышли в особенно хорошем настроении. Ждали перемен – конечно, к лучшему. Фото: Архив автора

Вот и у меня, тогдашнего школьника, которому доверяли раз в неделю проводить в классе политинформацию, сперва возникла эйфория по поводу реформатора Горбачева. И лишь в 1987 году, когда начались перебои даже с тем, чего раньше было завались, зашевелились смутные сомнения. Но Горбачев не виноват, думал я, это все ему противники-ретрограды палки в колеса ставят.

В августе 1991-го я был за наведение порядка и сохранение СССР. При этом Горбачева было жалко. Не жаль, а именно жалко, потому что он мне в те дни казался уже жалким. В декабре 1991-го, когда не стало Союза, жалость уступила место другим чувствам, скажем так, более сильным.

Сегодня же, когда при желании о Горбачеве можно узнать все, что хочешь, я испытываю прежде всего сожаление. Сожаление от того, что во главе великого государства оказался неподходящий человек. Как говорится, не по Сеньке шапка.

Рисовал радужные перспективы

Первое из его посещений Калининградской области, насколько мне известно, было 12 июля 2001-го. По имеющейся информации, он тогда находился с частным визитом в Светлогорске, с журналистами не общался. И хоть местом пребывания стал наш главный курорт, судя по всему, это был отнюдь не отдых, а поездка в рамках подготовки к избранию председателя региональной организации Российской объединенной социал-демократической партии.

В сентябре 2001-го главой калининградских социал-демократов стал Юрий Маточкин (на тот момент экс-губернатор был уже депутатом областной думы). Горбачев поздравил его с избранием. Тот в ответ пригласил посетить самый западный регион.

Михаил Сергеевич ответил согласием. Но в следующий раз собрался к нам только почти шесть лет спустя – в апреле 2007-го. К слову, это снова было 12-е число.

Итак, 12 апреля 2007-го у нас прошло заседание российско-германского комитета форума «Петербургский диалог». В масштабном и представительном мероприятии принял участие и губернатор Георгий Боос.

Выступая, Горбачев в числе главных европейских угроз назвал усиление влияния политиков, которые опасаются чрезмерного сближения РФ и ФРГ.

– Я думаю, что сейчас важно сотрудничество между Германией и Россией с учетом того, что происходит в России, – сказал он. – У нас ведь идут очень глубокие перемены, идет серьезная политическая борьба, начинают формироваться партии. У нас появляется демократия – лучшие перемены должны продолжаться.

Что касается Калининградской области как приграничной территории, то она будет очень хорошо развиваться, заявил Горбачев. По его мнению, калининградцы прежде всего должны быть обеспечены работой. И он, мол, знает о немецких предприятиях, которые намерены серьезно инвестировать в наш регион.

– Я встречался в Мюнхене с руководством концерна БМВ, – рассказал Михаил Сергеевич, – они в восторге от работы наших людей. Говорят, что немцев на калининградском заводе работает всего пять человек, а остальные русские…

Сегодня, 15 лет спустя, тезисы про развитие области как приграничной территории и, в частности, перспективы сотрудничества с ФРГ выглядят как фантастика. Ну или как глава из учебника истории.

35 лет назад:

С небывалым размахом

В 1987 году в нашей области впервые отметили День города. Где же он прошел? Удивительно, но история городских именин в янтарном крае началась не с Калининграда. Раньше всех такой праздник устроил Краснознаменск.

Решение об учреждении Дня города там, как и в областном центре, тоже приняли в июле 1987-го. Однако в отличие от Калининграда не стали тянуть с торжествами, откладывая на год. И уже 6 сентября 1987-го впервые отпраздновали День города.

«Этот праздник взорвал многолетнюю тишину, показал, на что способны краснознаменцы, сколько тут умений, дарований» – так писали о том Дне города когда-то. Фото: Архив автора

Вопреки поговорке тот первый блин не стал комом. Вышло настоящее народное гулянье, каких здесь еще не бывало. «Этот праздник взорвал многолетнюю тишину, показал, на что способны краснознаменцы, сколько тут умений, дарований» – так писали 35 лет назад.

Запомнился краснознаменцам и День города, состоявшийся 15 лет назад. В 2007 году его в Краснознаменске устроили 22 сентября. А почетными гостями праздника стали Александр Ширвиндт и Михаил Державин.

Успели они посетить и поселок Кутузово – бывший прусский город Ширвиндт, откуда родом предки артиста Ширвиндта. Правда, от поселка, как и от города, там осталось одно название. Тем не менее помнящая все земля никуда не делась, и местная власть подарила Ширвиндту аж восемь гектаров на территории Кутузово. Поблагодарив за столь щедрый дар, известный юморист тут же нарек именем Михаила Державина выложенную камнем аллею, каким-то чудом уцелевшую среди полей и рощ.