Антон Алиханов: Вопрос с водой в Васильково будет решен в 2023 году

В следующем году дебит воды в поселке вырастет почти до 6 тысяч «кубов» в сутки. Фото: Виктор Сергеев

В поселке Васильково Гурьевского муниципального округа ведутся работы по реконструкции станции водоподготовки. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе прямого эфира на своей странице во ВКонтакте.

- В Васильково, где мы проживаем, очень серьезные проблемы с водой. Вода из-под крана в домах по переулку Калининградскому, 3-5, плохого качества, непостоянна и иногда не идет. Страдают техника, белье, - написала в ходе стрима одна из жительниц поселка.

- Контракты заключены, причем заключены они еще в прошлом году. Муниципалитет в 2019-м разработал проектно-сметную документацию, в прошлом году этот проект начал реализовываться, - ответил глава региона.

По словам Алиханова, в поселке Васильково вода идет из 17 скважин, 13 из них попали под реконструкцию.

- Плюс будут строиться новые скважины, что позволит в три раза увеличить дебит воды – объем, который поставляется в поселок. Поселок был действительно застроен серьезно в последние годы, и у нас дебит воды с 2 тысяч кубических метров в сутки вырастет до 5,8 тысячи кубов, - сказал губернатор.

Разработанный проект в том числе предусматривает обновление сетевого хозяйства, которое достаточно сильно изношено, контракт на оборудование заключен в прошлом году, объем работ очень большой, признался Алиханов.

- Регион получил поддержку Фонда реформирования ЖКХ, мы получили порядка 700 млн рублей, так что работы идут. Завершение их планируется в следующем году. И вопрос с водоснабжением, с качеством воды в этой части Гурьевского муниципального округа будет полностью закрыт. Мы понимаем, что проблема эта давняя, и хочется поскорее ее решить. Она решается, как мы и обещали. Но работы объемные и требуют несколько лет, чтобы их завершить, - заключил губернатор.

Напомним, на этой неделе на качество воды в поселке Васильково, временами действительно ужасное, обратили внимание крупные федеральные телеграм-каналы, которые стали задавать вопросы губернатору Антону Алиханову и главе администрации Гурьевского округа Сергею Подольскому.