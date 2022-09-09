Антон Алиханов пришел на избирательный участок с женой и младшим сыном

Антон Алиханов и его супруга Дарья проголосовали на участке по своему месту жительства, как и в прошлом году. Фото: Правительство Калининградской области

9 сентября в Калининградской области стартовали выборы губернатора. Одним из первых проголосовал действующий глава региона Антон Алиханов. Вместе с супругой Дарьей и младшим сыном Вовой он пришел на избирательный участок № 332, расположенный в здании областной детской библиотеки имени Гайдара.

Губернатор пришел вместе с супругой Дарьей и младшим сыном Вовой. Фото: Правительство Калининградской области

Общаясь с журналистами, Антон Алиханов рассказал, что уже через 15 минут у него запланирована встреча.

- Настроение рабочее, - сообщил губернатор.

Напомним, нынешние выборы будут проходить три дня – 9, 10 и 11 сентября.

Численность избирателей в Калининградской области – более 834 тысяч человек. Жителям региона предстоит выбрать губернатора, также проходят выборы окружных Советов депутатов в шести муниципалитетах (основные выборы в Пионерском округе, дополнительные - в Балтийском, Гурьевском, Зеленоградском, Светловском и Янтарном округах).

В регионе работают 558 постоянных и шесть временных избирательных участков, время работы – с 8 утра до 8 вечера. В облизбиркоме напомнили, что те избиратели, у кого возникли проблемы с посещением участка по состоянию здоровья, в связи с уходом за больным или престарелым родственником, а также по иным уважительным причинам, могут проголосовать на дому. Для этого нужно подать заявление в своей участковой избирательной комиссии до 14.00 11 сентября. Заявление можно передать через третьих лиц.