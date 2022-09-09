Строганина, мед и курорт Зеленоградск: Калининградская область участвует в конкурсе Russian Traveler Awards 2022

Зеленоградск представлен в номинации «Оздоровительный курорт». Фото: Александр Подгорчук

Журнал Russian Traveler запустил онлайн-голосование в рамках премии Russian Traveler Awards 2022, посвященной главным туристическим возможностям России. В этом году в конкурсе участвуют сразу несколько номинантов из Калининградской области.

В номинации «Национальное блюдо или продукт» мы представляем строганину из пеламиды и соперничаем, например, с корюшкой из Питера, черной икрой из Астрахани и вятским квасом.

В категории «Народный промысел» от Калининградской области представлен прусский мед против керамики из Ростова и Рязани и кружева из Кировской и Вологодской областей.

Форт № 11 «Денхофф» борется за звание лучшего культурно-исторического объекта. Наши соперники тут - Кронштадт с целым островом фортов, ВДНХ в Москве, музейный квартал в Туле, Казанский кремль и многочисленные усадьбы и музеи.

В номинации «Оздоровительный курорт» честь региона защищает Зеленоградск. Природный парк «Виштынецкий» борется за звание лучшего природного объекта страны с заповедниками Мурманской области и Алтая, живописными озерами Ярославской области и Татарстана и прочими красивыми местами страны.

«Сафари-парк Мушкино» представлен как лучший экомаршрут. Международный фестиваль классической музыки «Кантата» - в категории «Фестиваль/праздник».

В номинации «Туристический маршрут» наш регион выдвинул экскурсию с дегустацией «Лабиау и Рагнит: город пива, город сыра».

Голосовать за наших номинантов можно каждый день на сайте awards.rtraveler.ru. Окончание - 30 сентября.