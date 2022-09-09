Полярник Владимир Стругацкий: Жена не поверила, что трусы и майку я отдал Нептуну

Требуется особое отношение к Северу, чтобы жить там и делать важные для человечества открытия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимир Стругацкий – журналист, кинематографист, вице-президент Ассоциации полярников, участник нескольких экспедиций. Он снял множество фильмов и написал несколько книг об Арктике и Антарктике.

В мире ученых и путешественников он – поистине легендарный человек. Погружался на дно Северного Ледовитого океана на глубоководном аппарате «Мир», опускался на дно Байкала на отметку 1640 метров, участвовал в первой в истории воздушной экспедиции на Южный полюс на вертолетах...

Быть авантюристом

В Калининград почетный полярник приехал впервые по приглашению Музея Мирового океана и областного отделения Русского географического общества. На встрече он показал фильм «Тот самый дед» о знаменитом ученом-океанологе, исследователе Арктики и Антарктики Артуре Чилингарове. Этого человека Владимир Ильич называет своим другом и учителем.

Владимир Стругацкий около глубоководного обитаемого аппарата «Мир» - гордости экспозиции Музея Мирового океана. Фото: Музей мирового океана

- Чтобы стать Чилингаровым, нужно иметь упорство, целеустремленность и верить в себя. А еще для этого надо быть авантюристом. Такой характер, как у него, бывает редко у кого. В следующем году будет 50 лет нашей дружбе. 25 сентября ему исполнится 83 года, а в душе он по-прежнему ленинградский мальчишка! Я не встречал еще человека, который так может владеть собой и пускаться в авантюры в хорошем смысле этого слова, - рассказывает Владимир Стругацкий. - Никогда не забуду, когда мы прибыли на Северный полюс в 2007 году. Наутро он должен был спускаться в батискафе «Мир» на дно Северного Ледовитого океана. Всю ночь я провел в его каюте. Он не спал и принимал звонки из Москвы: от жены до первых лиц Кремля. Все уговаривали его не спускаться, не лезть туда. Тем не менее он полез. И впервые в жизни я видел, как он написал завещание. Потому что действительно боялся. Но когда они через много-много часов всплыли, я сказал ему: «Тяжелее было нам ждать вас на палубе, чем вам там, купаться на глубине 4762 метра». Представляете себе такую глубину? Я понял, что это такое, когда мы с Чилингаровым полетели на Байкал и спустились в «Мирах» на глубину на 1762 метра.

Опередил Жак-Ива Кусто

Когда Владимиру Стругацкому было 23 года, он работал репортером в газете «Смена» в Ленинграде. Именно тогда он впервые увидел и познакомился с полярниками. Редакция находилась на Фонтанке, а напротив был институт Арктики и Антарктики. Журналист пришел туда брать интервью у директора, академика Алексея Трешникова, которого называли начальником штаба двух полюсов - Арктики и Антарктики. Журналист уговорил исследователя – так Владимир Стругацкий впервые отправился на Северный полюс, потом - в Антарктиду.

- Увидев Север, в него влюбляешься навсегда! – признался путешественник. - Это подтвердила и моя жена, когда я ее однажды взял с собой в экспедицию. Вот тогда она поняла, почему меня так тянет на Север.

Так вот. Когда я впервые оказался на Северном полюсе, понял, ощутил, что Земля круглая. Это осознание приходит не сразу. Но когда ты стоишь на Северном полюсе, это ни с чем не сравнимое чувство. Невероятные просторы! Полюс – как магнит. В 1977 году я спускался с аквалангом на Северном полюсе. Жак-Ив Кусто запланировал такую экспедицию на 1978 год. Узнав это, я непременно решил спуститься на год раньше. Мы спустились, и я написал большой репортаж «37 минут подо льдом у Северного полюса», который перепечатывали все крупные мировые издания. Было интересно побултыхаться на Северном полюсе!

Непотопляемый комплект

Кстати, с этим «бултыханием» связан скандал в семье Стругацкого. В 70-е был жуткий дефицит, и супруге исследователя удалось, отстояв 6 часов в очереди, купить в Гостином дворе чешское мужское нижнее белье - трусы и майку.

- На Северном полюсе я спускался в этом белье. Когда поднялись, полярники сказали: «Надо что-нибудь отдать Нептуну на память о нашем спуске». Ничего под рукой не было, и они с пролетарской ненавистью кинули в лунку мой чешский комплект! Так он еще не тонул, и тогда сверху мои коллеги кинули тяжелый водолазный пояс. После чего стали упорно в палатке на льду отмечать это важное событие. Доотмечались до того, что я не помнил, куда делось белье, - смеется Стругацкий. - Когда прилетел в Ленинград, жена спрашивает: «Где и у кого ты оставил нижнее белье?» Я клялся и говорил, что не могу вспомнить. Прошло полгода, и из Москвы ко мне приехал профессор Мельников, специалист по подводному миру, с которым мы тогда погружались. И вот мы сидим на кухне, отмечаем встречу, и он говорит: «А ты помнишь, как мы топили твое нижнее белье?» И он рассказывает мне эту историю. Я специально позвал жену, чтобы она послушала этот рассказ. Иначе она мне бы просто не поверила.

Медведь объелся таблеток

Не обходятся научно-исследовательские экспедиции и без встречи с дикими животными. Самые запоминающиеся из них – конечно же, белые медведи.

Белые медведи. Красивые и опасные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об одной такой встрече рассказал Владимир Стругацкий.

- Однажды на дрейфующей станции «Северный полюс 23» к нам пристал медведь. Он настолько полюбил нашу станцию и наших полярников, что жил рядом. Представьте: самый большой хищник - и почти как ручная собачка! Когда он совершенно освоился, мы его не боялись, подходили, гладили, у меня даже где-то есть фотография, где я в обнимку с белым медведем… И вдруг наш доктор решил на помойку выбросить просроченные лекарства. Он выкинул таблетки: и слабительное, и снотворное, и антидепрессанты… Мишка подошел, и ему взбрело в голову съесть лекарства, что он и сделал. И вскоре почувствовал себя плохо. После этого озверел, стал нападать на полярников. Ужасно! Невозможно было пройти из домика в кают-компанию, перемещаться по станции. Начальник велел нам из домиков без винтовки не выходить. Это были советские времена, и если бы пристрелили этого мишку без разрешения Главохоты, то был бы судебный процесс. Началась долгая переписка с Москвой, длилась она месяц. И Главохота разрешила, к сожалению, пристрелить медведя. Другого выхода не было – либо он нас, либо мы его.