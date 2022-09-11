50 жемчужин Калининградской области. Советск: Памятник сердцу и мост Королевы Луизы

И начинать, и завершать знакомство с Советском нужно здесь, у моста королевы Луизы. Вот где по-настоящему открыточный вид! Фото: Александр КАТЕРУША

Недавно в эфире программы «Реальный сектор» на радио «Бизнес ФМ» руководитель Ассоциации предприятий индустрии гостеприимства Ольга Тесленко поделилась инсайдом:

- Есть идея превратить Советск в город-музей.

Идея, надо сказать, заслуживает самого пристального внимания. Во-первых, центральная часть города очень неплохо сохранилась, здесь много красивых и даже выдающихся зданий. Во-вторых, в Советске находится самый красивый (на мой субъективный взгляд) мост в Калининградской области – мост Королевы Луизы. А в-третьих, бывший Тильзит имеет очень богатый исторический бэкграунд. Именно здесь в 1807 году русский царь Александр I и французский император Наполеон Бонапарт заключили знаменитый Тильзитский мир – они встретились на плоту посреди Немана. Другое дело, насколько этот договор был выгоден Российской империи… Скорее он был выгоден Наполеону. Однако само событие имеет особую историческую ауру, которая наверняка способна увлечь туристов.

Но давайте подробнее об интересных местах Советска.

ЗДЕСЬ БЫЛ ЗАМОК

Изучение города, наверное, стоит начать с самого старого места. А самое старое место чуть ли не в каждом городе Калининградской области – это замок. Замок в Советске далеко не такой выдающийся и не такой знаменитый, как замок в соседнем Немане – Рагнит. Но тоже представляет интерес. Правда, сохранилось от крепости, основанной тевтонскими рыцарями в далеком 1289 году (и перестроенной в камне спустя около ста лет), совсем немного – несколько стен из красного кирпича. С Рагнитом не сравнить. Но зато появились заманчивые перспективы. Как сообщила на форуме индустрии гостеприимства West HoReCa Forum Ольга Тесленко, на территории замка его нынешний владелец за счет грантовых средств планирует создать ремесленный город с таверной и торговой площадью. Планируется, что на территории нового комплекса будет размещено несколько тематических зон. Среди них «Ткачество», «Земледелие», «Строительство», «Кузнечное дело», «Военное дело и охота», «Поваренное искусство» и «Торговля».

Все это, хочется надеяться, будет завтра или послезавтра. А что посмотреть в Советске прямо сейчас?

ТРАМВАЙ, ЛОСЬ И НЕ ТОЛЬКО

Прогулку лучше всего начать с Центральной площади, где стоит знаменитый Тильзитский трамвай. Многие думают, что транспортное средство сохранилось в целости и сохранности с довоенных времен, однако это не совсем так. Вагон действительно старый, он был изготовлен в 1940-1950-х годах, однако бегал он в свое время не по Тильзиту, а по Ленинграду, нынешнему Санкт-Петербургу. Из Северной столицы трамвай и привезли в 2012 году. Сейчас здесь очень любят фотографироваться туристы.

Центр города украшает трамвай – любимая натура для селфи у путешественников. Фото: Александр КАТЕРУША

Еще один интересный памятник находится в городском сквере на улице Театральной. Это бронзовый лось работы Людвига Фордемайера. Очень похожий лось, сделанный этим же скульптором, находится, кстати, и в Гусеве. Есть у двух памятников еще одна общая черта – долгое время после войны оба лося стояли в Калининградском зоопарке. И были возвращены на родину лишь в постсоветское время.

А теперь про новинки. В апреле 2015 года на привокзальной площади Советска был установлен памятник первым переселенцам. Старший лейтенант-фронтовик с боевыми наградами, его жена и сынишка… Автор композиции, выполненной из бронзы, - калининградский скульптор Андрей Шевцов. А на улице Искры возле Дворца бракосочетаний находится еще один современный памятник. Он посвящен… сердцу.

Сердце из кованых прутьев находится возле Дворца бракосочетаний. Фото: prussia39.ru

Сооружение довольно необычно: оно представляет собой переплетенные кованые прутья, изогнутые в форме сердца и увенчанные сверху небольшими металлическими листьями.

СТАРЫЙ ГОРОД

Но не памятниками едиными славится Советск. В городе, особенно в центральной его части, сохранилось немало очень красивых, даже роскошных домов. Возможно, самый красивый – дом, в котором родился будущий киноактер Армин Мюллер-Шталь.

Возможно, самый красивый – дом, в котором родился будущий киноактер Армин Мюллер Шталь. Фото: prussia39.ru

Построенное в начале XX века здание с башенкой и декоративными украшениями хоть и признано объектом культурного наследия, однако сегодняшнее его состояние оставляет желать лучшего. Местные жители не устают писать в соцсетях о том, что неплохо бы наконец отремонтировать здание.

Не менее печальна и судьба еще одного роскошного дома на улице Победы – здания театра имени королевы Луизы. Несколько лет назад здесь случился пожар, полностью уничтоживший крышу…

Здание бывшего театра королевы Луизы. Оцените, сколько ажура! Фото: Александр КАТЕРУША

Куда приличней выглядит очень примечательный дом на улице Победы (кстати, наиболее насыщенный впечатляющей архитектурой) – бывший доходный дом Карла Латша, более известный как «Дом с рыцарем» (из-за статуи рыцаря на одном из балконов). В 2015 году его отремонтировали, причем добавили недостающих элементов и рыцарю: в одну руку поместили копье, в другую – щит. Теперь, можно сказать, как новый.

Конечно, нельзя пройти мимо здания Тильзит-театра на улице Театральной. Его построили в 1893 году, реконструировали в 1936-м. А в 2016-м включили в реестр объектов культурного наследия.

Конечно, красивых зданий и сооружений в Советске гораздо больше. Да и сам город немаленький – сегодня в Советске проживает около 44 тысяч человек. Поэтому прогулка по этой «северной столице» Калининградской области продлится долго и наверняка запомнится. А завершить ее, как кажется, нужно у реки – возле знаменитого моста Королевы Луизы. Вот где по-настоящему открыточный вид…