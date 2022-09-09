Сергей Астахов: «В советские годы сопротивление цензуре заставляло создателей фильмов думать»

Сегодня Астахов не снимает, но интересное предложение готов рассмотреть. Фото: Александр КАТЕРУША

Кинотеатр в церкви

- Кажется символическим, что вы родились в семье киномеханика.

- Мои самые ранние воспоминания о кино относятся ко времени, когда я пятилетним смотрел мультфильм в кинотеатре, оборудованном в бывшей церкви моего родного села Селищи в Мордовии. Спустя много лет я узнал, что это были диснеевские «Три поросенка». Церковь ту потом сломали, вместо нее построив Дом культуры. А пока его строили, кино крутили в просторной бревенчатой избе. В зале мест не было, поэтому мы, дети, ложились на маленькую сцену ногами к экрану и смотрели «Подвиг разведчика», «Девочка ищет отца»… Мой отец работал киномехаником, я помогал ему с аппаратурой. Потом начал подрабатывать в построенном ДК: таскал пленки, писал афиши, продавал билеты. В конце концов завел трудовую книжку и уже официально устроился помощником киномеханика.

- Кинозалы в селах, кинопередвижки - сегодня это кажется невозможным.

- Прибыль от кинопроката в советские годы была гигантской, 4 миллиарда рублей – этот бюджет покрывал все расходы по бесплатному образованию и медицине. Соперничества с домашним просмотром фильмов не существовало. Функционировали тысячи кинотеатров, все фильмы окупались в прокате, а единственным продюсером было государство. Тогда об этом не думали, но сейчас это называется административный способ производства. Он в какой-то степени самый эффективный: все подчинено одним источникам и потребители понятны.

- Из досуга у народа тогда были кино и танцы.

- Да. Но танцы – это развлечение. А кино - средство заработка и, конечно, пропаганды. Почти всегда перед сеансом показывали новости страны.

Кто не спился, тот пробился

- Какой фильм вас в юные годы особенно впечатлил?

- «Летят журавли». Вообще, этот фильм у многих людей побудил желание выбрать своей профессией кино. В частности, у режиссера Сергея Соловьева, с которым я был хорошо знаком. А вообще много фильмов было хороших: «Белое солнце пустыни», «Человек-амфибия»… Тогда, как ни странно, цензуры было меньше, чем сейчас. Когда уж совсем ничего нельзя было исправить, фильм клали на полку. А сейчас есть понятие «цензура денег». И государство имеет к кино уже не такое большое отношение, хотя занимается выдачей и невыдачей прокатных удостоверений. Уверен, советская цензура – это не всегда было плохо. Сопротивление чиновников заставляло создателей кинолент думать! Поэтому у нас в советском кино очень много произведений интересных - эмоционально, идейно, сюжетно. Сейчас нет таких экономических взаимоотношений, когда можно что-то заработать фильмом. Существующая система тяжеловата для того, чтобы эффективно заниматься кинематографом с точки зрения бизнеса. С точки зрения творчества – да. Но кино без денег создать почти невозможно. И нет предпосылок к тому, чтобы оно стало зрелищным, мощным, поскольку частному капиталу невыгодно и рискованно вкладываться в кино. Это может быть только меценатство. Мое счастье, что я к производству фильма подключаюсь тогда, когда понятно, что деньги уже есть.

- Сколько я ни общаюсь с людьми из мира кино, всегда слышу: нет сценаристов, нет хороших историй. А что с кинооператорами?

- Проблема со сценаристами есть. Она существует и на Западе, но там создателей сценарного контента очень много, зачастую над диалогами работают отдельные люди, над описаниями – другие. И среди операторов там существует разделение. Кто-то хорошо снимает экшен, некоторые специализируются на батальных сценах, другие занимаются лирической картинкой. В нашей стране операторы в меньшей степени подвержены вымыванию из профессии. Да и профессионалы сохранялись несмотря на 90-е. Кто-то снимал свадьбы, например. Оператор – человек в кино уважаемый, и сегодня я бы сказал о переизбытке операторов. Что хорошо – наш цех крепкий, сплоченный, нет проблем с открытой завистью. У нас есть своя премия «Белый квадрат». То есть определенная консолидация существует. Сейчас в кино дисциплины больше, чем в советское время, как ни странно. Выпить на площадке - это нонсенс. Потому что есть не получка, а заработанные деньги. Тебя всегда могут вышвырнуть и взять другого. Кто был талантлив, кто имел возможность, кто не спился – все выбились наверх. Операторы в России способны снимать фильмы любого уровня, который только возможен в мире. Наши люди и в Голливуде успешно снимают. Я, правда, к этому не стремился, но тоже много снимал для зарубежных производителей.

На космическом уровне

- Вы изобретаете и изготавливаете приспособления для операторской техники. В частности, создавали уникальные вещи для съемок в космосе фильма Клима Шипенко «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли. Ваша работа завершена?

- Нет, еще одно приспособление будет использовано в сентябре. Речь об имитации вращения в спускаемом аппарате. Спускаемый аппарат - это, условно говоря, большой шар, в котором сидят люди. Нужно, чтобы зритель понял, что этот шар вращается. Сымитировать вращение можно только светом в иллюминаторе. Для этого есть два способа: либо шар вращается относительно неподвижного светила, либо светило вращается вокруг шара. По внутри происходящей картинке получается одно и то же. Конечно, легче вращать свет, этим я и занимаюсь. Для картины «Вызов» я долгое время создавал методологию съемки. С режиссером проговаривали положение оператора и камеры. Удержать камеру в невесомости - это проблема, потому что любое прикосновение к аппарату приводит его в движение. Я создал систему, которая позволяет контролировать это. Придумал ее во сне, когда будто бы сам парил в невесомости. Моим устройством Клим в космосе и пользовался. Более того, потом один эпизод нужно было доснимать на Земле. И я придумал приспособление, которое уже создавало имитацию движения камеры в невесомости.

Знаменитый оператор - еще и талантливый изобретатель. Фото: Личный архив

- Зрителю только предстоит оценить этот фильм, а по вашим ощущениям, каким он получится?

- Его сюжет очень человечный и на самом деле простой: государство тратит деньги на то, чтобы спасти человека. Все! Это хорошая вещь. Если бы так чаще было на самом деле… Важно, что за короткое время удалось создать экипаж, который может работать в космосе. Это для Роскосмоса опыт быстрого «выпихивания на орбиту» в случае каких-то нештатных ситуаций, которые могут случиться. Да, есть космические туристы, но готовят их к полету достаточно долго, это иная история.

Главное - убедительность

- У режиссеров есть выражение «мой оператор» или «мой актер» - то есть те, с которыми они часто работают. Вашим режиссером был Алексей Балабанов?

- Чаще всего, конечно, режиссер выбирает оператора. Это непростая история. Это как жениться. С Балабановым нас связывала важная часть кинематографической формы. Это та достоверность и убедительность, с которой мы все снимали. Леша не говорил после завершения съемки кадра «Супер!» или «Великолепно!», у него было слово «Убедительно». Нашей целью было – убедить зрителя в происходящем, в этом мы с Лешей пересекались. Я не люблю фантазию, а люблю достоверность.

- Хорошо, если зритель смотрит фильм и подмечает: «Ага, здесь интересно снято, а вот любопытный операторский ход»?

- Нет, это плохо. Это все равно что кушать блюда в ресторане и подмечать: «Вот здесь лука нормально так положили, а вот здесь много перца». Нет, все должно быть органично. Лучше всего, когда операторскую работу вообще не видно, когда зритель об этом совсем не думает, а просто «съедает», да еще и «языком вылизывает».

- Для вас в этом плане есть идеальная картина?

- Моя любимая - «Не горюй», которую снял мой друг и учитель Вадим Юсов (работал также в фильмах «Они сражались за Родину», «Андрей Рублев», «Иваново детство», «Я шагаю по Москве», «Солярис» и др. - Ред.). А операторскую работу в «Летят журавли» до сих пор никто не повторил даже близко, даже сам создатель. Эта органичность движения ручной камеры, растворенность абсолютная… Сейчас так не снимают.

О трендах и взаимопонимании

- Есть какие-то тренды, модные приемы и как они влияют на фильмы? Например, съемка единым кадром, которая много где используется.

- Я сам так фильмы не снимал, но участвовал в создании подобных. Например, помогал Сокурову в «Русском ковчеге», который был действительно снят одним кадром. Но фильмы же все разные. Зачастую это остается на уровне формы, оригинальности и желания быть замеченным. Единственным произведением, которое для меня значимо в этом направлении, пока является фильм «1917». В нем создатели сумели не обделить себя, смогли соединить пространство и время. Я эту картину смотрел в обычном кинотеатре на окраине Москвы и видел реакцию зрителей – люди сидели как приклеенные, забыли даже про телефоны.

Трендов много, но достигают ли они цели? Для меня важнее то, ради чего я смотрю кино и от чего у меня текут слезы. В этом моя цель и усилия, которые я прилагаю наравне с режиссером и художником по костюмам. Я не буду ради тренда тянуть упряжку в другую сторону. Хотя я не против экспериментов и иногда снимаю абсолютно безумные вещи не ради денег. Даже иногда снимаю то, что не до конца понимаю, но уважаю желание людей делать что-то интересное. Мне нравится, чтобы люди вышли с какими-то размышлениями из кинозала.

- Фильмы Балабанова вы всегда понимали?

- Конечно, первый его фильм «Счастливые дни» по рассказам Сэмюэла Беккета доходит с задержкой. Но эмоции в нем мне понятны. Та странность в кадре во мне вызывала резонанс. Ведь если делаешь с холодным сердцем, это плохо. В остальном же мы с Балабановым тянули в одном направлении, поэтому он и любил со мной снимать. Я делал все быстро, не создавая проблем. Ведь есть операторы, которые по десять раз свет переставляют, и это становится мукой для группы, а прежде всего это большая потеря денег.

Во имя памяти

- Вы сейчас снимаете что-то?

- Нет. Но если будет хорошее предложение, с радостью поработаю. Если физически смогу. Хотя с другой стороны, после инсульта, который случился 15 лет назад, я снял и «Метро», и «Салют 7», и «Сердце пармы», и другие ленты.

- Я читал про купленный вами участок земли в Синявино в Ленинградской области, где в годы Великой Отечественной войны шли бои и где вы при строительстве дома обнаружили останки советских солдат.

– Я пытаюсь сохранить память о тех людях, которые умирали на этом куске земли, защищая страну, которые поднялись 12 января 1943 года и прорвали блокаду Ленинграда. Прорыв был в считаных метрах от места, где я поставил часовню. Она открыта круглые сутки, там звучит музыка, туда приезжают люди, иногда даже ночью. Память – это хорошая штука. Останки поначалу, весной 1943-го, видимо, растащили звери. Потом эти солдаты лежали брошенными почти 80 лет. Но считать их без вести пропавшими нельзя. Наверняка с убитых собрали документы, оружие и, если были, смертные медальоны. Но тела просто оставили, не похоронив. По моим понятиям и по мнению поисковиков, которые мне помогали, речь идет о 15 или даже 30 бойцах. Их с почестями перенесли на Синявинские высоты, где расположен мемориал. Я не хочу говорить громких слов. Но память необходимо уважать, в том числе государству. А государство, к сожалению, иногда относится к этой памяти формально. Ну как можно придумать слова «Никто не забыт, ничто не забыто» и вместе с тем не захоронить тех, кто прорвал блокаду? Да, наверное, тогда были трудные времена. Но они всегда трудные в нашей стране.