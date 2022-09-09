Неизвестная война: Как осенью 1944-го советские гвардейцы взяли «маленький Кёнигсберг»

Расчетам 45-мм пушек часто приходилось действовать в рядах пехоты. Фото: архив Минобороны РФ.

В результате Гумбиннен-Гольдапской фронтовой операции в октябре 1944 года Красной армии так и не удалось разгромить группировку вермахта в Восточной Пруссии. Вместе с тем для отражения советского наступления немцы были вынуждены потратить резервы, накопленные для спасения группы армий «Север» в Курляндии. Ставка верховного главнокомандования извлекла необходимые уроки и стала планировать одновременные действия уже нескольких фронтов с привлечением дополнительных сил артиллерии и инженерных войск. Кроме того, наши солдаты и офицеры в осенних боях получили ценный опыт по взятию хорошо укрепленных позиций противника, что весьма пригодилось в последующем. Одним из характерных эпизодов стали события вокруг «господского двора Ионашталь», как именовали его в штабных документах.

Крепкий орешек

К помещичьей усадьбе (в современных ориентирах она располагалась в 1,2 км северо-западнее поселка Ясная Поляна Нестеровского района), имевшей до 50 жилых и хозяйственных дворовых построек, подразделения 166-го гвардейского стрелкового полка 55-й гвардейской стрелковой Иркутской дивизии вышли 23 октября. Крупный фольварк немцы превратили в мощный опорный пункт на промежуточном рубеже обороны, прикрывавшем подступы к Гумбиннену (нынешнему городу Гусеву).

О значении, которое придавалось этому объекту, можно судить хотя бы по численности и составу оборонявшихся здесь войск. Гарнизон Ионашталя состоял из батальона (численностью до 400 штыков) 3-го парашютно-танкового гренадерского полка 2-й парашютно-танковой дивизии «Герман Геринг» при двух 120-мм и шести 81-мм минометах, четырех станковых и около 30 ручных пулеметах, усиленного штурмовыми орудиями и батареей легких полевых гаубиц leFH 18. Все строения на территории усадьбы – а они сплошь были из кирпича, на каменных фундаментах, многие имели глубокие бетонированные подвалы – приспособили для кругового обстрела; те, что располагались на окраинах, опутали колючей проволокой и заминировали подходы к ним.

С учетом всего вышеизложенного неудивительно, что первая попытка атаковать Ионашталь окончилась неудачей: гвардейцы тут же оказались прижаты к земле плотным пулеметно-минометным огнем и были вынуждены отступить.

Обходной маневр

Убедившись, что с ходу опорник не взять, командир полка - Герой Советского Союза гвардии подполковник Главацкий решил навязать немцам не очень ими любимый ночной бой, применив охватывающий маневр.

Георгий Главацкий Фото: сайт «Память народа».

У Георгия Константиновича за плечами были бои на Таманском полуострове, участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции, в десанте на мыс Тархан, со своими бойцами комполка прошел всю Белоруссию, половину Польши и уже изрядную часть Восточной Пруссии. Так что повидавший всякое офицер-окопник давно уже не пасовал перед трудностями и не терялся в сложной ситуации. Вызвав лучших разведчиков, он приказал им выяснить расположение огневых точек противника, позиции его минометов, а также наметить маршруты для скрытного выдвижения штурмовых групп.

Последних сформировали две: каждую в составе двух стрелковых отделений, отделения саперов и 45-мм пушки. Перед штурмовиками стояла задача по ликвидации отдельных очагов сопротивления, чтобы обеспечить атаку главными силами полка. Главацкий предполагал сковать противника с фронта, одновременно ударив с обоих флангов и тыла. Итоговая диспозиция выглядела так: одна из рот 1-го батальона имитирует атаку в лоб, остальные две движутся в обход с юго-запада с последующим выходом в тыл немцам, чтобы отрезать им пути отхода; 3-й батальон всеми тремя ротами атакует с северо-запада; 2-й батальон остается в резерве, прикрывая товарищей от возможных контрударов противника. Батальонная артиллерия должна была находиться в рядах атакующих, прямой наводкой уничтожая выявленные пулеметные гнезда и артиллерийские позиции. Общую поддержку наступления осуществляли артдивизион полка и полковые минометы, днем успевшие пристреляться по целям в фольварке.

Как пал Ионашталь

Предчувствуя назревавший штурм, немцы непрерывно пускали осветительные ракеты и вели методический артиллерийский и минометный огонь, основное внимание при этом сосредоточив на восточной окраине фольварка. Опасности с флангов и тем более в тылу они явно не ждали, оставив на этих направлениях минимум огневых средств и инженерных заграждений.

В промежутках между взлетавшими и плавно опускавшимися немецкими «люстрами» гвардейцы перебежками начали выдвигаться на исходные позиции. Все шло хорошо, пока 1-й батальон не обнаружил себя поднятым шумом. Фактор внезапности оказался утрачен – обороняющиеся тут же принялись перебрасывать часть пехоты и вооружений с восточной окраины Ионашталя на угрожаемый участок. Но тут пошел в атаку 3-й батальон. Не встретив серьезного сопротивления, бойцы под командой старшего лейтенанта Веселова сначала ворвались во вражеские окопы, а затем автоматным огнем принялись зачищать здания. Тем временем две роты 1-го батальона, как и было задумано, незаметно вышли на западную окраину фольварка, а затем просочились в немецкий тыл. Воспользовавшись коротким затишьем, оставшаяся рота 1-го батальона броском преодолела освещаемый открытый участок местности и также ворвалась в фольварк, завязав огневой бой с вражескими автоматчиками. Комбат капитан Приходько тут же приказал поддержать ее станковыми пулеметами, развернув их на северо-запад, чтобы замкнуть окружение. С севера доносились разрывы гранат и треск автоматных очередей – это продолжал развивать наступление 3-й батальон.

Примерно в 2 часа ночи, узнав об успешных действиях штурмовых подразделений, Главацкий решил использовать возникшее в рядах противника замешательство и ввел в бой все силы полка. Избегать поражения «дружественным огнем» помогали загоревшиеся строения, ярко освещавшие все на много метров вокруг. Артиллеристы периодически стреляли трассирующими снарядами, указывая путь продвижения пехоте. К рассвету, осознав бесполезность дальнейшего сопротивления, немцы начали отводить остатки своих подразделений, бросая убитых камрадов и технику. Тем не менее мелкие группы и одиночных «танковых гренадеров» пришлось выковыривать из подвалов, чердаков и прочих укромных мест весь наступивший день. Наконец утром 25 октября фольварк был окончательно зачищен от противника.

Ценный опыт

«Борьба за господский двор Ионашталь подтвердила целесообразность создания штурмовых групп небольшого состава, но достаточно хорошо вооруженных, - резюмировал военный теоретик Александр Харитонов в «Военно-историческом журнале» за 1964 год. – Они первыми проникали в населенный пункт, уничтожали огневые точки противника, блокировали их и тем самым успешно обеспечивали продвижение основных сил».

Без сомнения, тактические наработки на основе боев, в том числе и за указанный фольварк, были использованы при штурме Кёнигсберга. Ну а Георгий Главацкий после Восточной Пруссии брал еще и столицу Третьего рейха, окончив войну на подступах к Праге.