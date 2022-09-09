Эксперт: «Готова ли Калининградская область принять 10 миллионов туристов? Разорвут!»

Зеленоградск. Между жарким летом и бархатным сезоном - передышка. Фото: Александр Подгорчук

Прошлый, 2021 год стал для нашего региона рекордным по количеству туристов: в Калининградской области отдохнули 2 миллиона человек. В этом году показатели не такие высокие, но тоже хорошие. Если за 6 месяцев 2021 года у нас насчитали 723,1 тысячи туристических поездок, то в 2022 году – 692 тысячи поездок. Цифры озвучил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. По его данным, общая выручка по отрасли в 2022 году уже составила 5,91 млрд рублей (+26%).

Изменился и средний чек. Если в прошлом году турист в сутки оставлял 7319 рублей, то в этом - уже 8324 рубля. В сумму входит стоимость отеля, еда, развлечения, покупка сувениров и прочие траты типичного отпускника.

Промежуточные итоги туристического сезона в программе «Реальный сектор» на радио «Бизнес FM Калининград» подвела директор региональной Ассоциации индустрии гостеприимства Ольга Тесленко.

- Качество без количества не получишь. Сначала нужны количественные показатели: поток, средства размещения, количество ресторанов. Калининградская область на сегодняшний момент не готова принять 10 миллионов туристов. Разорвут! Готова ли инфраструктура? Когда приезжает очень много туристов, нам, жителям города, становится некомфортно, - считает Тесленко.

По ее словам, калининградцы готовы потерпеть в пиковые моменты, июль-август, когда по городу ходят группы приезжих, когда на море не протолкнуться. Ведь весной народу столько не было, да и осенью, вероятно, не ожидается.

- Но «то густо, то пусто» - это не вариант. Важно, чтобы туристы были в мае, сентябре, октябре, - уверена Тесленко и предлагает тематические события и фестивали проводить в разные месяцы года, а не только в течение двух недель в августе.

Действительно, часто получается, что августовские выходные выдаются чрезмерно насыщенными, так что в один вечер у нас и фестиваль, и интересные лекции, и показ кино под открытым небом, а еще ведь уличную еду хочется попробовать. Как все успеть?

В то же время эксперты делают ставку и на бархатный сезон. По словам Ольги Тесленко, осенью, в октябре, у нас загрузка иногда бывает больше, чем в июне.

В ТЕМУ

Калининград сравнили с Австрией

Калининградская область может стать альтернативой некоторым видам отдыха в европейских странах, к которым привыкли российские туристы. Об этом заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков в интервью ТАСС.

- Люди, которые привыкли ездить в Европу, могут рассмотреть такое направление, как Калининградская область. Атмосфера региона напоминает Австрию, Чехию, Германию. Авиасообщение с Калининградской областью увеличено, железнодорожное сообщение по-прежнему доступно, - сказал Алексей Волков.