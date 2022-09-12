Тайны горы Гальтгарбен: Монахи-кладоискатели, «влюбленный джигит» и прекрасные ведьмы

Гора Гальтгарбен с башней Бисмарка на довоенной открытке.

Здесь стоял замок Замо?

Если Земландский полуостров называли жемчужиной Восточной Пруссии, то район между современными поселками Переславское и Кумачево Калининградской области вполне можно было считать одним из живописнейших мест самого Земланда. Как раз в указанном месте возвышается гора, когда-то называвшаяся Гальтгарбен. Всего-то 110,4 метра над уровнем моря, но для почти сплошь равнинного региона это очень даже приличный показатель.

Люди облюбовали эту вершину с глубокой древности. Проводившая здесь в начале 1950-х годов раскопки археолог Фрида Гуревич обнаружила мощный культурный слой с фрагментами керамики XII-XIV веков. Судя по всему, размерами городище было примерно 170 на 50 метров (считается, что это немало), а по периметру его окружал вал высотой от 4 до 6 метров. С западной стороны у подножия горы некогда существовало укрепленное поселение. Исследователь Эмиль Холлак упоминает о находившемся неподалеку еще одном прусском городище – Дальвенен. Не исключается даже возможность того, что на Гальтгарбене располагалось одно из главных святилищ языческой Пруссии. А некоторые так вообще убеждены в наличии здесь резиденции легендарного князя Само, правившего еще в VII веке. Хотя скорее уж в данном случае можно говорить о некоем Замо (если не считать, что это одно и то же лицо), владевшем в незапамятные времена всем полуостровом, который потом и назвали в честь могучего правителя.

Так, монах Симон Грунау в XVI веке записал такое предание:

«Когда-то на горе Ринау жили потомки Замо - хозяина всего Замланда. На вершине горы росло множество могучих дубов. Гору считали священной. Поэтому на самом верху ее находились изваяния Курхо и Вурсхайта. А в недрах - урны с прахом властителей, окруженные лучшими драгоценными камнями, монетами и другими сокровищами».

Чертовы сокровища

Языческое капище разрушили завоеватели-тевтонцы, но до клада добраться почему-то не сумели. В 1524 году 14 выгнанных из монастыря за переход в евангелическую веру монахов организовали поисковую экспедицию. Легенда гласит, что на вершине горы они увидели руины величественного дворца и принялись рыть под одной из стен. Когда та рухнула, взорам кладоискателей представилось подземелье, где стояли вместительные горшки, на каждом из которых сидело по черной собаке, извергавшей из пасти клубы ядовитого пара. Пятеро упали замертво, еще трое в муках скончались на следующий день, выжили лишь стоявшие позади, которые вовремя убежали.

Спустя несколько дней уцелевшие расстриги вновь отправились на Гальтгарбен, вооружившись святыми образами, распевая псалмы и читая молитвы. Из подземелья они извлекли семь больших погребальных урн, которые отнесли в Кёнигсберг.

«Там урны открыли в присутствии епископа и комтура, - говорится далее. - Но так как сокровища были чертовы, тот, на горе монахам, обратил их в угольки, человеческие кости и пепел».

В общем, современные ученые с уверенностью бы заключили, что кладоискатели невзначай раскопали древний прусский могильник.

Есть и другое, более романтическое сказание, связанное с Гальтгарбеном. Согласно ему на вершине горы находилось святилище Лиго – прусского бога весны и радости. «Там пылал вечный огонь, охраняемый целомудренными девами. Один влюбленный юноша решил похитить избранницу самого Криве (верховный жрец Пруссии. - Ред.), чтобы сделать ее своей женой. Трижды бросался он со своими верными дружинниками на гору, и каждый раз их отбрасывали охранники святилища».

Однако упорному жениху в конце концов удалось схватить девушку за руку. Вдруг земля затряслась, святой огонь погас, с неба ударили молнии, и юноша с девушкой исчезли в недрах горы, погребенные остатками рухнувшего храма. «С тех пор окрестные жители часто слышат на вершине в полночь звон оружия и наблюдают, как время от времени пламя вырывается из-под земли. А потом все смолкает, так же, как и начиналось».

Невнимательный крестьянин

В XIII веке первый епископ Земланда обустроил на Гальтгарбене крепостцу. Лет через 50 ее перестроили в полноценный замок Ринау, от которого до наших дней сохранились лишь несколько летописных упоминаний и одно сказание. Рудольф Фридрих Ройш приводит его в своей книге «Легенды прусского Замланда», опубликованной в 1838 году:

«На Гальтгарбене стоял когда-то заколдованный замок, так как люди часто видели бродивших по вершине горы двух прекрасных ведьм (в другой редакции - просто «красивых женщин». - Ред.). Теперь-то они навсегда исчезли оттуда, оставшись навсегда несчастными. А все из-за человеческого невежества».

Дело в том, что неприкаянные души колдуний вызвали горячее сочувствие у местного крестьянина, который поинтересовался, не может ли он им чем-то помочь. Привидения сообщили, что для них есть только один способ обрести покой:

- Нужно, чтобы кто-нибудь ночью заехал на гору в телеге, перевернутой задом наперед, с запряженными таким же образом лошадьми. Но у смельчака есть всего одна попытка, и если она окажется неудачной, то нам будет гораздо, гораздо хуже, чем сейчас.

Воротившись домой, бюргер переделал, как ему было сказано, свою телегу, впряг позади нее коней и двинулся обратно. Усиленно настегивая своих саврасок, он шаг за шагом преодолевал подъем, в конце концов оказавшись на самой вершине. И тут из темноты послышался громкий стон:

- Пропали навеки! Навеки пропали!

После чего вновь воцарилась полная тишина.

Огорченный мужик долго размышлял, что же он сделал не так. Потом внимательнее осмотрел повозку и увидел, что забыл перевернуть одну из оглобель!

«С той самой ночи тех женщин на горе никто больше не видел», - заключает легенда.

Курорт выходного дня

По окончании освободительной войны против Наполеона пруссаки облюбовали Гальтгарбен для установки памятного креста в честь народного ополчения – он появился в 1818 году. Вплоть до 1847-го на горе праздновали победу в битве при Ватерлоо.

Летом 1906-го кёнигсбергские студенты торжественно освятили воздвигнутую здесь одну из «башен Бисмарка» высотой 20 метров. С тех пор на день летнего солнцестояния сюда съезжалась масса горожан, с наступлением сумерек зажигали факелы, с ними шли к башне и там запевали популярную песню «Взвейся, пламя!». Зимой на Гальтгарбене функционировал горнолыжный, как бы сейчас выразились, «курорт выходного дня».

екламный постер, приглашающий заняться зимними видами спорта на Гальтгарбене и в Раушене (теперь - Светлогорск).

Вторая мировая война прошлась по Гальтгарбену так, что все легендарные землетрясения и молнии показались детским лепетом по сравнению с событиями февраля 1945 года. От многочисленных фольварков и гостевых домов на склонах остались только фундаменты – их и сегодня можно лицезреть, гуляя по тамошнему лесу. Только соблюдайте осторожность и не заходите куда не надо – на горе дислоцируется одно из подразделений наших войск ПВО.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

С происхождением топонима «Гальтгарбен» все сложно. Историк и археолог Роман Широухов сообщает, что еще до прихода Тевтонского ордена на здешние земли возвышенность называлась Ga ls-g rbs, что означает «Белая гора». Дескать, зимой ее заснеженная вершина была хорошим ориентиром для путников, да и вообще белый цвет у местных язычников считался священным. Согласно второй версии некий прусс Гальте (Гальтис) являлся владельцем располагавшегося на горе замка – и получается просто «гора Гальте». Есть и другие варианты, включая зловещий топоним «Гора смерти».