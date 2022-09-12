«ЕР»: В РФ и ЛДНР откроются более 5 тысяч залов для занятий самбо

.

Программа «Zа самбо», запущенная «Единой Россией» в РФ, ЛДНР и на освобожденных территориях, реализуется более чем в пяти тысячах спортзалов. Выступая на ВКС, о партпроекте рассказал Андрей Турчак, секретарь генсовета ЕР, первый зампредседателя Совфеда Федерального собрания РФ.

Он отметил, что программа наиболее активно реализуется на Кубани и в Воронежской области, но в нее включены все регионы страны. При участии Сергея Елисеева, главы Всероссийской ассоциации самбо, проект будет расширяться, и программа перейдет на федеральный уровень.

Денис Пушилин, лидер Донецкой народной республики, сообщил, что ДНР уже заключила договор с Всероссийской федерацией самбо.

Чтобы популяризовать самбо и внедрить этот вид спорта в учебных заведениях, следует проработать нормы начальной спортивной подготовки с 7 лет. Кроме того, «Единая Россия» озвучила инициативу об учреждении 16 ноября Всероссийского дня самбо. Также партия стремится к тому, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта.

Эти инициативы одобрили Минпросвещения и Минспорт. Для учащихся 1–11 классов Министерством просвещения разработан программно-методический комплекс, включающий спецуроки физкультуры и введение дополнительной программы по самбо. Минспорт согласен с тем, что необходимо расширение программ подготовки и переквалификации тренеров, и внес предложение привлечь к работе спортсменов, закончивших свою карьеру или планирующих покинуть большой спорт.

Сергей Елисеев заявил, что комплексная программа включает создание центральных школ самбо, центров в субъектах РФ, а также методических центров по подготовке и переподготовке спорткадров. Помимо прочего, в рамках программы будут проводиться региональные соревнования.

Как сообщает сайт er.ru, проект «Zа самбо» запущен «Единой Россией» летом 2022 года. В апреле ЕР и Всероссийская федерация самбо заключили договор. В 70 субъектах РФ при участии ЕР реализуется проект «Самбо – в школу».