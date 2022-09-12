На 7 рублей дешевле: кто сможет пользоваться транспортом в Калининграде со скидкой

Новые условия распространяются на оплату проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях, оборудованных терминалами для бесконтактной оплаты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С четверга, 15 сентября, в общественном транспорте Калининграда стартует акция. Если оплачивать билет картой «Мир», поездка обойдется на 7 рублей дешевле базового тарифа.

Правда, есть важный нюанс: сначала карту «Мир» (любого банка) необходимо загрузить в свой смартфон. Это займет буквально минуту.

- Мы говорим только о картах, загруженных в мобильные платежные приложения «Мир Pay» или «Samsung Pay». Главное, чтобы смартфон был на базе Android версии 7.0 и выше и поддерживал NFC-функцию (технология беспроводной передачи данных. - Ред.), - пояснила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Для оплаты проезда нужно будет поднести смартфон к терминалу бесконтактной оплаты (стационарному или переносному у кондуктора). Чек-билет вы получите с надписью «28 рублей», но по факту с карты спишется 21 рубль.

В маршрутках проезд для участников акции будет стоить 23 рубля вместо 30. На областных маршрутах скидка в 7 рублей тоже действует. При этом неважно, какое расстояние вы проезжаете, - отправляетесь в Светлогорск или в Краснознаменск.

На транспортную карту «Волна Балтики» и школьную «Волну Балтики» скидка не распространяется. Школьники как платили «Волной» 15 рублей, так и будут платить. Однако если учащийся оплатит проезд картой «Мир» (тоже загруженной в смартфон), при предъявлении справки из школы он тоже получит скидку и проедет по Калининграду не за 15 рублей, а за 8.

- Кондуктор сама выбирает нужный тариф, поскольку системе все равно, кто едет: школьник или не школьник. Скидка в 7 рублей будет применена к любой поездке на любом городском или областном автобусе, - уточнил Алексей Ржанов, директор Центра управления интеллектуальной транспортной системой Калининградской области.

Новые условия распространяются на оплату проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях, оборудованных терминалами для бесконтактной оплаты. При этом физические пластиковые карты «Мир» в акции не участвуют. Пользователи айфонов применить скидку тоже не смогут.

Всего подобные акции запущены в 15 регионах, в Калининградской области – впервые. И тут есть важный момент для путешественников и командировочных. Если калининградцы со своими картами «Мир» в смартфоне приедут в Москву, Санкт-Петербург, Омск, Тюмень, Екатеринбург, они тоже могут платить за проезд со скидкой. И туристы оттуда смогут так же ездить на транспорте у нас. Со всеми правилами можно ознакомиться на сайте privetmir.ru или в одноименном мобильном приложении.

Акция продлится до 31 декабря - буквально до боя курантов.