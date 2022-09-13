Везут из США, Германии и Японии: в Калининград снова хлынули подержанные иномарки

Подержанные иномарки снова попадают к нам со всего света - из Германии, США, Японии... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На отечественный авторынок вновь хлынули машины с манящей припиской к ценнику «Без пробега по РФ». Причин тому две. Во-первых, сильно подешевевшие к рублю доллар и евро. Во-вторых, послабления со стороны властей - еще в июле была законодательно упрощена регистрация ввозимых машин (в частности, больше не нужно устанавливать модуль системы ЭРА-ГЛОНАСС).

Мы решили узнать, на каких условиях сейчас можно купить за пределами страны свежую иномарку и пригнать ее в Калининград.

От 50 000 и выше

Вариант с самостоятельным приобретением мы отбросили сразу - на практике эта миссия практически невыполнима. Нужно иметь на руках визу, каким-то образом добраться до продавца, знать язык, чтобы договориться, а потом еще и суметь преодолеть все бюрократические преграды с оформлением купли-продажи, растаможкой и т. д. и т. п. Взять эти хлопоты на себя с радостью готовы посредники, которых легко найти на сайтах объявлений.

Средняя минимальная цена за услуги в Калининграде - от 50 000 рублей. Некоторые просят отдельную плату за сам перегон машины, что обойдется примерно в 70 рублей за километр пути. Непосредственно поиск автомобиля, как правило, ведется на популярных иностранных интернет-площадках. Можно шерстить объявления самому, а можно, опять же, поручить посреднику, озвучив ему свои предпочтения и бюджет.

- Ориентируйтесь на машины в возрасте от 3 до 5 лет, поскольку на них действуют самые выгодные ставки растаможки, - посоветовал нам один из специалистов, которому мы дозвонились. - А еще могут быть проблемы с автомобилями дороже 50 000 евро. Они попадают под санкции Евросоюза, поэтому вывезти их в нашу страну очень сложно. Есть, конечно, серые схемы, но не все за них берутся.

Стоит упомянуть еще несколько важных нюансов. Так, многие продавцы в Германии требуют бронь за то, что они не продадут выбранный вами автомобиль никому другому. Предоплату ваш посредник может перечислить хозяину авто на счет в банке, а остальное отдаст на месте уже наличными. Здесь, кстати, могут быть варианты. Иногда посредник выкупает автомобиль у продавца за свои деньги, а вы возвращаете ему всю сумму в Калининграде. Но в большинстве случаев придется сразу передать с собой в дорогу пачку купюр, прописав это в договоре.

Представители автомобильного бизнеса в один голос уверяют: даже после внесения всех таможенных платежей и оплаты посреднических услуг цена под ключ пригнанной в Калининград машины будет ниже, чем у аналогичной модели, которую продают местные владельцы. А если вдруг ценник получится равным, то «заграничный» автомобиль теоретически должен быть в лучшем техническом состоянии. Чтобы подстраховаться от неприятных сюрпризов, можно заранее заказать «досье» на машину (была ли она в ДТП и т. д.), но такая справка дополнительно обойдется еще примерно в 10 000 рублей.

США, Германия, Япония...

География поставок подержанных машин в Калининград сегодня довольно обширна. В Европе основным источником пополнения нашего автопарка снова становится, конечно же, Германия, но также частенько везут из Австрии и Бельгии. На весь процесс (предоплата - покупка - перегон - растаможка), как правило, уходит всего пара недель.

Можно заказать автомобиль из США. В этом случае его сначала доставят на пароме в Клайпеду, откуда потом перегонят к нам. Времени уйдет больше - до трех месяцев, но цены тоже обещают заманчивые.

Набирает популярность и восточное направление.

- Я переехал в Калининград из Хабаровска, и, когда начинал бизнес, мне говорили, что здесь никого из местных машины из Японии и Кореи не заинтересуют. Но сейчас появился большой спрос, и 90% моих клиентов - это местные жители, - рассказал «Комсомолке» Андрей Ульяненко, оказывающий посреднические услуги.

Механизм приобретения похож на американский и европейский, но со своей спецификой. Подержанные авто в Стране восходящего солнца продаются на специальных аукционах. Сначала нужно внести депозит в размере около 3000 долларов, затем, если торги пройдут успешно, выплатить продавцу оставшуюся сумму (депозит уже входит в стоимость).

На то, чтобы автомобиль доставили морем в порт Владивостока, сейчас уходит около двух месяцев. Там же машину можно растаможить. В Калининград ее отправят железной дорогой или на автовозе через «пересадку» в Москве. Итого от покупки на аукционе в Японии до получения авто на руки пройдет 4-5 месяцев. Вариант с Южной Кореей отличается только тем, что продажи организованы на специальных площадках по фиксированным ценам. В остальном - та же доставка во Владивосток, растаможка и транспортировка в Калининград.

Интересно, что в случае с Японией имеет смысл рассмотреть покупку не только 3-5-летнего, но и более возрастного автомобиля. Например, 10-летние машины там продают всего по $1000-1500 (дешевле 100 000 рублей по текущему курсу). Безусловно, растаможка выйдет дорогой, но на «выходе» цена все равно получится сопоставима с такой же 10-летней машиной, продающейся в Калининграде.

По словам нашего собеседника, калининградцы часто заказывают себе версии с гибридными или турбодизельными двигателями либо просто понравившиеся модели, которые никогда не продавались в России новыми. Есть стабильный интерес к азиатским микроавтобусам, чей ценник в среднем на 1,5-2 миллиона ниже, чем на европейские аналоги.

Ну и конечно же, руль. Машину с привычным нам левым рулем можно заказать только из Южной Кореи, где такое же движение, как у нас. В Японии подобные модификации практически не встречается, но калининградцев, оказывается, это вполне устраивает: основной поток (до 80%) пригоняемых авто имеют руль справа. Хорошая цена, как видно, оказывается сильнее стереотипов и водительских привычек.

КСТАТИ

По данным агентства «АВТОСТАТ», в последние месяцы первое место по импорту в Россию подержанных автомобилей занимает Япония - на ее долю приходится около 85% попадающих к нам б/у иномарок. На втором месте с огромным отставанием расположилась Беларусь (около 3%). Дальше идут Германия и США с примерно равными долями чуть более 2%.