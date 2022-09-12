В Региональном центре компетенций Калининградской области стало на одного сертифицированного тренера больше

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Сертификация на базе Федерального центра компетенций — обязательный и необходимый этап подготовки региональных тренеров. 5 и 6 сентября свое обучение по направлениям «Основы бережливого производства», «Реализация проекта по улучшению», «Система организации рабочего пространства 5S», «Картирование процессов» и «Производственный анализ» завершила Александра Горбунова, подтвердив качественный уровень знаний и готовность передавать свой профессиональный опыт предприятиям-участникам нацпроекта «Производительность труда».

Александра Горбунова, руководитель проектов РЦК: «Сертификация на уровне Федерального центра компетенций для каждого тренера РЦК — стимул в ежедневном режиме пополнять багаж знаний в сфере бережливого производства, совершенствовать свои компетенции и тренерские навыки. Важно не только продемонстрировать, что ты отлично владеешь теорией, но и умеешь доносить свои знания до аудитории, мотивировать группу, видеть отраслевые особенности предприятий, где предстоит работать над развитием производственной системы. Цель тренера — научить сотрудников предприятий-участников нацпроекта применять инструменты бережливого производства, а также работать над командным взаимодействием, атмосферой сотрудничества и стремлением к постоянным улучшениям».

Обучение тренеров в РЦК — процесс непрерывный. В октябре состоится следующая сертификация по направлениям «Методика решения проблем», «Автономное обслуживание оборудования», «Быстрая переналадка SMED», «Анализ эффективности оборудования OEE», «Стандартизированная работа».

Напомним, что присоединиться национальному проекту «Производительность труда» в Калининградской области можно, обратившись в Региональный центр компетенций. Одна из задач нацпроекта — создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. Для её реализации Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса: финансовое стимулирование, поддержка занятости и экспертная помощь в оптимизации производственных процессов.

Подробности — на сайте производительность.рф.