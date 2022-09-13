«Единая Россия» получила наибольшее количество голосов на прошедших выборах

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По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, основным итогом этих выборов является то, что “Единая Россия” сделала выводы и провела работу над ошибками. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Андрей Турчак обратил внимание, что даже в традиционно сложных для партии административных центрах на выборах в гордумы партия суммарно взяла 81% мандатов, что даже немного выше, чем на выборах в заксобрания (79,9% мандатов). Более того, он добавил, что нет особой разницы между регионами, где выборы проводились по смешанной системе, и регионами с мажоритарной системой. Везде было получено квалифицированное большинство, за исключением Кирова, где немного не удалось добрать до квалифицированного.

Андрей Турчак отметил высокую конкурентность в борьбе за мандаты в Кировской области. В итоге “Единая Россия” получила 23 мандата из 36, получив около 64% и по списку более чем в два раза опередив ближайшего конкурента. В таких административных центрах, как Ярославль, Барнаул, Омск и Владивосток, ситуация аналогичная. В прошлом году в этих регионах по спискам в Госдуму партия проиграла. Но сейчас “Единая Россия” выиграла даже с большим отрывом. В нынешнем году партия продолжила тренд на обновление пула своих кандидатов. Так, 75% кандидатов, выдвинутых “Единой Россией”, впервые участвовали в выборах. В результате выборов больше половины председателей заксобраний и около трети глав городских дум обновятся.

Обновление коснется и губернаторского корпуса. Всего “Единая Россия” выдвинула 13 кандидатов, а еще в двух регионах - в Республике Марий Эл и Ярославской области - партия поддержала на выборах. Примечательно, что все кандидаты одержали победу на выборах высших должностных лиц в первом туре.

Между тем отдельно секретарь генсовета отметил результаты партии в Сибири и на Дальнем Востоке, где, как правило, поддержка партии ниже, чем по стране. В этом году ситуация изменилась.

В целом избирательная кампания прошла спокойно. Обеспечением чистоты и прозрачности выборов занимались 42 тысячи наблюдателей от “Единой России”. Все они прошли обучение по основным правовым аспектам голосования и были выставлены на все участки в регионах, где проходили выборы. Как сообщает сайт ER.RU, основная доля сообщений о нарушениях с избирательных участков, которые были зафиксированы в публичном пространстве, не нашли своего подтверждения.