Калининградцы спасли раненого лиса и осиротевшего журавля

Лиса уже прооперировали, так что все надежды на выздоровление есть. Фото: «Биосфера Балтики».

Помните сказку про лису и журавля? В сказке каждый из персонажей был цел и невредим, и сил было так много, что хватило на состязание в смекалке и хитрости. А вот в жизни истории про этих животных полны драматизма.

Не закрытый, а открытый

О лИсе с переломанной лапой на днях сообщила руководитель организации «Биосфера Балтики» Юлия Садовская.

- Привезли лиса, которого нашли на обочине. У него сложный открытый перелом задней лапы. Мы только что вернулись из клиники, где сделали рентген. Завтра будем решать вопрос с остеосинтезом. Перелом свежий, есть все шансы, - написала Юлия в телеграм-канале «Биосфера Балтики».

Калининградка уточнила, что лис, оказавшийся в беде, взрослый.

- У него все в остальном достаточно неплохо. Смущает поведение. Скорее всего, либо сильный болевой шок, либо бабезиоз или какая-то еще инфекция, - отметила Юлия Садовская.

В тот же день появилось сообщение, что лиса спасли. Его прооперировали, так что все надежды на выздоровление есть.

Юлия Садовская поблагодарила всех калининградцев за помощь в сборе средств. Операция обошлась в 10 тысяч рублей.

Детская травма

Если лис пострадал физически, то журавль, выражаясь языком психологов, получил детскую травму. Будучи птенцом, он остался без родителей - один-одинешенек в чистом поле.

- У нас есть один знакомый журавль. В начале мая птенец по невыясненным причинам остался без родителей, - рассказали в национальном парке «Куршская коса». - Все лето ему помогали выжить и подрасти калининградцы. Наггетс (так назвали журавля) в августе был окольцован при поддержке сотрудников орнитологической станции. Теперь очень важно, чтобы уже взрослая птица была принята стаей и улетела на зимовку.

По словам опекунов журавля, птенца обнаружили в Зеленоградском районе. Сейчас он уже летает со стаей и расширяет свою географию.

Журавля вернули в дикую природу. Фото: архив Дмитрия Кухто.

- Главное - не причинять ему добро, - обращается ко всем Дмитрий Кухто, один из спасителей птицы. - Это не домашнее животное. Мы сделали все, чтобы он ассимилировался с природой и со своими сородичами, после того как вырастет. Поэтому повадки у него - дикой птицы. Молниеносные удары клювом, агрессия к детям (они меньше ростом). Он не терпит прикосновений, хотя и не боится людей, так как выращен нами. Мы все должны помочь Наггетсу уйти к журавлиной стае. Правила для этого просты: не кормить (!), увидев на дороге - напугать, чтобы улетел и искал еду со своими.

Что касается «детской травмы», то Дмитрий предполагает, что птенец мог отстать от родителей и потеряться. А вторая версия - Наггетс, не выдержав конкуренции с другими птенцами, покинул «отчий дом».