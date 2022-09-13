Отопление в Калининграде могут включить уже в сентябре

Одно движение и… Тепленькая пошла! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда начнется отопительный сезон? Готово ли к нему коммунальное хозяйство? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» - Калининград» рассказал директор муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» Максим Федосеев.

О старте сезона

- В основном отопительный сезон начинается в начале октября. Но уже в сентябре поступают заявки от детских садов, школ, больниц о подключении. Специалисты выезжают по адресам, проверяют готовность системы, работаем над этим каждый день.

Отопление в домах будет тогда, когда мэрия подпишет постановление о начале отопительного сезона. Для этого температура воздуха в течение трех дней должна быть не выше +8 градусов.

О топливе

- По мазуту оба контракта подписаны, до февраля 2023 года им обеспечены. Это в основном касается котельной на улице Киевской, 141, и, конечно же, жителей, которые там проживают. По углю один договор готов. Поставки угля осуществляются. И 16 сентября пройдут торги. Таким образом, углем будем обеспечены. По газу тоже проблем нет и быть не может. По капитальному ремонту, а это три небольших объекта, до конца сентября завершим.

О переводе котельных

- До середины 2025 года из 36 котельных, которые работают у нас на мазуте или угле, 23 должны перевести на газ или подключить к теплоцентрали. Вот сейчас котельную на улице Чувашской переводим с угля на газ. И жители микрорайона спрашивают: «Правда газ будет? А то у нас тут каждый год снег черный». Да, этот процесс имеет не только экономический, но и экологический эффект.

Также сегодня мы работаем над проектом перевода котельной на улице Киевской, 141, с мазута на газ, котельная находится рядом со школой.

В целом в результате этого большого проекта 10 маленьких котельных останутся работать на угле и мазуте, их по разным причинам будет сложно перевести на газ или на теплоцентраль. Но и над модернизаций таких котельных мы также будем работать.

О ремонте сети

- У нас чуть более 700 километров сети. Чтобы все было идеально, в год нам нужно перебирать 20 километров, а сегодня мы перекладываем 5-7 километров. Но в следующем году мы надеемся на участие в федеральной программе, которая позволит нарастить темпы этой работы.

О должниках

- Полтора миллиарда рублей – это задолженность текущая. Со всеми должниками работаем. Есть юрлица, например, чья недвижимость размещена на первых этажах жилых домов. Не хотят платить, применяем к ним повышающий коэффициент, что является стимулирующим фактором. Есть горожане в трудной жизненной ситуации. Варианты – рассрочка, отсрочка, помогаем оформить субсидию.