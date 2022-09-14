Сентябрьская засуха: Как 30 лет назад Калининград остался без питьевой воды

В очередях к бочкам невольно вспоминалась песенка водовоза из фильма «Волга-Волга»: потому что без воды – и ни туды и ни сюды… Фото: Архив автора

8 сентября 1992-го в городе было введено чрезвычайное положение по водоснабжению – в связи с почти полным истощением водохранилищ. Таким стал итог аномально жаркого и засушливого лета. Под занавес которого еще и задули нагонные ветра, несущие в Преголю грязь из залива. Как следствие, ЮВС-1 и ЮВС-2 уже не могли брать воду из реки. И когда водных запасов осталось всего на сутки, в Калининграде было объявлено ЧП.

В режиме «чрезвычайки» областной центр тогда провел целую неделю. И, пожалуй, самой яркой приметой тех дней стали стоявшие по городу автоцистерны с водой. А в очередях к ним с какой только тарой не переминались горожане: ведра, бидоны, лейки…

Здесь надо отметить, что в микрорайоне Малое Борисово (который в те времена считался еще поселком), где находится Южная водопроводная станция № 2, на тот момент уже шло строительство второго водохранилища, призванного избавить Калининград от подобных ситуаций. Но, увы, выделенных средств не хватило, и стройка надолго замерла.

Заброшенный карьер стал еще одной точкой дикого отдыха. А проблема меж тем никуда не делась, и периодически в городе наступала водопроводная засуха. Как, например, 25 лет назад. В середине сентября 1997-го из-за затянувшихся нагонных ветров тоже нельзя было пополнять водные запасы из Преголи. И опять в течение недели на улицах стояли очереди к бочкам с водой.

К счастью, сегодня это в прошлом, потому что 17 ноября 2008-го на ЮВС-2 было введено в эксплуатацию многострадальное второе водохранилище. Спустя более чем 15 лет его все-таки достроили. К слову, за месяц до окончания строительства нагонные ветра вновь задули с упорством, достойным лучшего применения. И городской администрации опять пришлось ввести пониженный режим подачи воды. Однако вместе с тем чиновники заявили: водопроводная засуха из-за нагонных ветров случилась в последний раз.

Несмотря на свои вроде бы внушительные размеры, первое водохранилище ЮВС-2 было не в состоянии избавить Калининград от периодических водопроводных засух. Фото: Архив автора

Что ж, пока этот прогноз сбывается. Дополнительный объем избавил калининградцев от встреч с «колодцами на колесах». Если вместимость первого водохранилища ЮВС-2 – 0,8 миллиона кубометров, то второе обеспечило еще 1,8 миллиона кубов. Правда, с момента его строительства прошло уже 14 лет. А город ведь все растет, растет… Так что, наверное, однажды Калининграду снова придется задуматься об увеличении своих водных запасов.

15 лет назад:

Переправа больше не задаром

Разговоры о том, что перевозить людей и грузы через морской пролив в самом западном городе России должна местная администрация, начались с середины 90-х - после того как военные стали уходить с Балтийской косы.

В 1998-99 годах была сделана первая попытка: проезд для всех, кроме жителей косы, стал платным. Сначала решили брать рубль за «туда-обратно», затем тариф вырос до четырех рэ с человека. Однако обеспечивали-то переправу все те же суда Балтийского флота. А военным заниматься коммерцией нельзя. Так что плату за проезд отменили, и все поплыло по прежнему фарватеру. Точнее, стало даже хуже. Рейсов было все меньше, а порой связь с «большой землей» совсем прерывалась. Причем шторм в это время не наблюдался…

На Балтийскую косу на военном катере – в тесноте, да не в обиде. Потому что бесплатно. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

А в марте 2006-го БФ и вовсе поставил вопрос ребром: с 2007 года наши суда прекращают обслуживать переправу. Перевозить служивых и собственные грузы флоту там уже давно почти не требовалось. Доставка же населения и гражданского добра не входит в его обязанности.

И что тогда? Коса станет совсем оторванной от «материка»? Власти Балтийска уговорили предоставить отсрочку сперва до 1 февраля, потом – до 1 июня. Наладить свою переправу и к этой дате не успели, но не переживали, были уверены, что люди в погонах в очередной раз пойдут навстречу. А те – пошли на принцип. И утром 1 июня на борт стали пускать только военнослужащих и членов их семей по спецпропускам.

– Так, а вы куда? – останавливает матрос молодую женщину без спецпропуска.

– У меня сын на косе в пансионате, мне ему вещи передать надо!

– Я человек подневольный. Отойдите.

– Что же мне делать? – чуть не плачет женщина.

– Давайте пакет, передам, – предлагает один из счастливых обладателей спецпропуска.

Несмотря на прохладную погоду, на переправе становилось все жарче. На пирсе начался сбор подписей под телеграммой президенту: «Уважаемый Владимир Владимирович! Просим прислать вашего представителя для защиты наших конституционных прав – свободы передвижения по территории РФ». Хорошо, короче, что в тот день в Балтийске ждали из рейса барк «Крузенштерн». В торжественной встрече легендарного парусника участвовал в том числе губернатор. И, узнав о происходящем, Георгий Боос попросил военных еще чуток потерпеть. Лишь после этого на курсирующий через пролив рейсовый катер ПСК-405 стали пускать всех…

А 6 сентября 2007-го первый рейс совершил уже гражданский паром. С тех пор переправу перестало наконец лихорадить. Правда, и проезд стал платным – локальный коммунизм ушел в историю.

70 лет назад:

Первый венок возложили родители…

В сентябре 1952-го в городе Гусеве открыли бюст Героя Советского Союза. Капитан Сергей Иванович Гусев 18 января 1945-го пал смертью храбрых на подступах к Гумбиннену. 7 сентября 1946-го город переименовали в честь героя.

Заместитель командира стрелкового батальона Сергей Гусев геройски погиб в бою под Гумбинненом. Фото: Архив автора

Спустя пять лет было решено установить и бюст Гусева. Его авторами стали скульптор Оксана Аврамченко и архитектор Арсений Максимов. На открытие, которое состоялось 9 сентября 1952-го, из Липецка приехали родители героя. Мария Матвеевна и Иван Кузьмич Гусевы и возложили первый венок к постаменту…

Потом тот постамент заменили (но первый вариант был явно более выразительным). А 7 мая 2010-го вместо бюста Гусева в сквере на берегу реки Писсы – на пересечении улиц Победы и Зои Космодемьянской – был открыт уже памятник в его честь.

Новый монумент, который изваял белорусский скульптор Виктор Копач, пришелся по душе народу. Но и старый бюст не обидели. Отреставрировав, его установили на улице Красноармейской – возле школы № 1.