Банк «Открытие» и строительная компания «КВС» запустили программу ипотеки со ставкой от 0,1%

Банк «Открытие» и строительная компания «КВС» запустили программу субсидирования* льготной и семейной ипотеки. Клиенты смогут оформить кредит со ставкой от 0,1% на весь срок. Предложение действует на квартиры во всех жилых комплексах застройщика: это «Континенты», «ЮгТаун», «Любоград», «Ясно.Янино» и «Новое Сертолово».

Минимальный первоначальный взнос по программам субсидированной льготной и семейной ипотеки — 15%. Для его оплаты можно использовать материнский капитал. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей. Оформить ипотеку могут не только наемные работники, но также самозанятые, собственники бизнеса и индивидуальные предприниматели.

«Комфортный ежемесячный платеж — ключевой вопрос при покупке жилья. В нынешней ситуации клиентам особенно важно быть уверенными, что они справятся со своими обязательствами по кредиту. Именно субсидированная ипотека помогает максимально снизить ежемесячный платеж и сделать покупку квартиры доступной для многих», — говорит генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» Анжелика Альшаева.

«Совместные программы банка «Открытие» с застройщиками, предусматривающие крайне низкую процентную нагрузку, пользуются сейчас у заемщиков крайне высокой популярностью, — отмечает Маргарита Кирикова, территориальный менеджер по организации продаж ипотеки Северо-Западного филиала банка «Открытие». — Фактически только благодаря им люди могут приобрести качественное, с продуманной планировкой и всей необходимой инфраструктурой жилье. «КВС» является давним партнером нашего банка и я уверена, что разработанная нами совместная программа будет пользоваться высоким спросом».

*Субсидированная ипотека — это специальное совместное предложение банка и застройщика, когда застройщик компенсирует банку разницу между базовой и субсидированной ставкой. Благодаря этому клиенты могут оформлять ипотеку под минимальный процент.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).