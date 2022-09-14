Сталин, рабочие и пионеры: В Калининграде открылась выставка соцреализма

Экспозиция может вызвать разные чувства: от ностальгии до радости открытия. Фото: Александр КАТЕРУША

Проект Русского центра искусства Калининграда, который строится на острове, приурочен к 100-летию со дня образования СССР. Все представленные картины войдут в экспозицию центра, как только он откроется. Ну а пока у ценителей есть возможность сходить в Музей изобразительных искусств.

Ностальгия и просвещение

Посетители увидят портрет Иосифа Сталина, подборку картин на тему пионерии, трудовых будней советского человека…

Парадный портрет Иосифа Сталина. Фото: Александр КАТЕРУША

- На выставке представлены картины периода 1940-1970-х годов. Для людей старшего возраста эту выставку можно назвать ностальгической. Для молодежи – просветительской. Мы через картины рассказываем историю страны, - говорит руководитель Русского центра искусства Рустам Алиев и соглашается провести экскурсию по залам. - Я надеюсь, на выставку будут приходить школьники. Многие сегодня не знают, кто такие пионеры. А вот у нас представлена картина «Нарушитель дисциплины»: пионерский актив разбирает поведение товарища, «снимает стружку»! Конечно, все на фоне красных знамен, портрета Ленина. Это интересно. Или вот работа Елены Костенко, 1954 год, портрет советской женщины-почтальона с сумкой на ремне.

Тут же работа, выполненная темперой, питерского художника Леонида Кабачека. Мы видим порт Калининграда 1983 года. Как говорит Рустам Алиев, времени, когда наш порт «гремел на весь Северо-Запад, когда там все гудело, работали краны и разгружали рыбу». Ностальгия!

Есть на выставке зал с работами на спортивную тематику. Картины советских мастеров посвящены хоккею, фигурному катанию, велоспорту. А одно из самых масштабных и колоритных полотен показывает гонки на мотоциклах.

- Автор этой работы – Ливий Щипачев. Будучи мальчишкой, он сыграл в фильме «Тимур и его команда». Этот советский фильм 1940 года все смотрели! Но карьеру артиста он прекратил, поступил после войны в художественный институт и стал живописцем. Мне его работа, представленная на нашей выставке, очень нравится. На мой взгляд, одна из лучших соцреалистических картин, - говорит Рустам Алиев.

Организаторы выставки рассчитывают, что нынешних школьников экспозиция тоже заинтересует. Фото: Александр КАТЕРУША

Увидел соцреализм

Бизнесмен уже много лет собирает живопись второй половины XIX – начала XX века. А вот соцреализмом увлекся относительно недавно. Понял, что это тоже интересно и важно.

- Поначалу я был увлечен классической академической живописью. Но все мы развиваемся, хотим узнавать что-то новое. В процессе пополнения своей коллекции я начал смотреть на другие разделы в живописи. Начал, что называется, видеть соцреализм. А когда решено было строить музей, то появилась концепция такая: помимо того, что нравится мне, нужно думать о посетителях, показывать им разные темы, направления, эпохи. Так я начал собирать соцреализм. Сейчас собираю нонконформистов, искусство 1960-70-х годов, собираю современных художников, актуальное искусство. И конечно, мой принцип – показывать свою коллекцию, не прятать ее.

На выставке представлено более 40 работ советских художников, из них 10 картин, которые были выкуплены Рустамом Алиевым за границей.

- В 90-е годы западные арт-дилеры приезжали в Россию и скупали все подряд, вывозили в Англию, Америку, другие страны, начинали продавать. Я постепенно стараюсь их вернуть на родину, - комментирует коллекционер.

Контуры видны

После 24 февраля 2022 года процесс пополнения коллекции из-за границы значительно усложнился. Рустам говорит даже жестче - этого процесса просто нет.

- На Западе сейчас отменили все биеннале с русским участием. В Лондоне всегда была русская неделя, русские торги, когда в течение 7 дней проходило четыре аукциона в аукционных домах «Кристис», «Сотбис», «Макдугалл» и «Бонхамс». Так было два раза в год, и в предыдущие годы я в торгах активно участвовал. Сейчас торгов русским искусством нет. Более того, мне не удается забрать картины, которые я купил в прошлом году. Мне их пока не отдают. Мы пока ждем. У меня так зависло 12 картин нонконформистов, в том числе именитых. А они заложены в экспозицию будущего музея. Или я купил онлайн две картины в Германии, отправил деньги из банка, а они вернулись. В итоге выкупить удалось только через других людей. Словом, обстановка не очень хорошая. Хотя мне кажется, одно дело - политика, другое - искусство. Но как-то это связывают, - говорит коллекционер.

На открытии выставки Рустам Алиев провел экскурсию для журналистов. Фото: Александр КАТЕРУША

Напомним, в Рыбной деревне-2 продолжается строительство частного Русского центра искусства, несмотря на логистические трудности и перебои с некоторыми материалами.

- Строительство я не останавливаю. Все технические проблемы впереди. Я говорю об обеспечении объекта вентиляцией, системой кондиционирования, увлажнения воздуха. С лифтами мы видим свет в конце тоннеля, понимаем, кто в России умеет делать лифты, - говорит Рустам. - Мы сейчас на уровне 4-го этажа. Контур здания вырисовывается, понятны внутренние пространства. Наша цель – открыться в конце 2024 года. Это реальный срок.

Выставка «Рожденные в СССР» (6+) работает с 9 сентября по 13 ноября.