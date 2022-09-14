«Сунгоркин умел находить правильные решения. Такое умение - редкость…»

Владимир Сунгоркин и Александр Власов в калининградской редакции. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня не стало главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Он умер в экспедиции в Приморье, где собирал материал для новой книги. Владимиру Николаевичу было 68 лет...

В Калининград наш главред приезжал много раз. Один из последних его визитов состоялся в 2016 году, когда отмечалось 20-летие калининградской «Комсомолки» и всей медиагруппы «Западная пресса». Владимир Николаевич поздравил всех с большой сцены «Янтарь-холла», как всегда много шутил.

В 2016 году Владимир Сунгоркин побывал на 20-летии «Комсомолки» в Калининграде». Фото: Егор Сачко

Своими воспоминаниями о Владимире Сунгоркине поделился калининградский издатель Александр Власов:

- С Владимиром Николаевичем знакомы ровно 26 лет. Мы с сотню раз встречались в разных обстоятельствах, при разных персонах. И вот скажу. Знаю лично тысячи людей – просто работа такая. И абсолютное большинство – чем выше поднимаются, тем больше теряют человеческого. Видимо, это такая закономерность. Но Сунгоркин умудрялся (или ему просто везло), несмотря на сложности времени, находить какие-то правильные решения. Почти любых сложных ситуаций и проблем.

Я помню очень много его интересных и своеобразных цитат, выражений. Анекдотов почти. Их обязательно надо записать в ближайшие недели, чтобы не забыть… Много поучительного для всех.

Видел его в сложных ситуациях – для него, для нас как редакции. Почти всегда он занимал принципиальную, правильную позицию. Несмотря на все сложности бытия, он оставался человеком. Держался своих правил.

Многое связывает с Сунгоркиным. И я благодарен судьбе, что знаком с ним. Благодарен за его отношение к нам - ко мне и Марине Васильевой - как к «продвигателям» газеты «Комсомольская правда» в нашей области, да и не только.

Он ставил нас в пример другим регионам, что были передовиками в тиражах на 10 тысяч населения, что многого добились в таком небольшом регионе. Защищал журналистов, редакцию.

Здесь, в Калининграде , «Комсомолку» воспринимают как местную газету уже больше 23 лет. Это данные первого социологического исследования на эту тему в России. Почти четверть века.

Есть такая притча. Человек рождается, чтобы решить три задачи: первая – разобраться с собственными проблемами, вторая – помочь другим людям, третья – оставить след на Земле. Те, кто начинает с первой, на ней и остановится. Те, кто с детства думает о третьей, - обречены решить все три.

42 года назад я поступил на журфак и увидел там четкое разграничение. Одни ищут интересную профессию, жизнь. А другие пришли с потребностью что-то изменить в этом мире - желательно к лучшему.

Сунгоркин ровно на десять лет старше меня. Мне кажется, 50 лет назад он хотел менять мир к лучшему. Да так и прожил достойную жизнь

Он много сделал для моей Родины. Для России.