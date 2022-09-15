10 фактов, которые нужно знать о типографии «Янтарный оттиск»

Сплоченный коллектив типографии способен решать задачи любой сложности. Фото: Александр Подгорчук

Если вы ни разу не держали в руках продукцию типографии «Янтарный оттиск», то, скорее всего, вы просто никогда не были в Калининграде. Собственно, образец работы наших коллег находится перед вами прямо сейчас - этот номер «Комсомолки», как и все остальные, был напечатан в «Янтарном оттиске». А еще там же выходят в свет газеты «Аргументы и факты», «Аргументы недели», телегид «Антенна в Калининграде», издания «Страна Калининград» и «Вечерний трамвай», журналы «Королевские ворота», «Калининградские дома» и «Балтийский Бродвей».

В «Янтарном оттиске» уже много лет печатается «Комсомолка» и многие другие популярные Фото: Александр Подгорчук

По случаю 15-летия типографии мы решили рассказать о том, какими возможностями обладает крупнейшее полиграфическое производство Калининградской области.

1. Работа по мировым стандартам

Здание типографии на улице Емельянова, 230б, построили с нуля в 2007 году и тогда же состоялся запуск рулонной офсетной печатной машины SSC Community 578 компании Goss - одного из старейших в мире производителей издательской техники. Стоит сказать, что именно на оборудовании Goss в свое время печатались такие известные газеты, как New York Tribune, Evening and Sunday Telegraph, Herald, Times и многие другие. 15 лет назад в один ряд с этими именитыми брендами встали и калининградские издания, включая региональный выпуск «Комсомольской правды».

В работе используется только самое современное высокотехнологичное оборудование. Фото: Александр Подгорчук

2. Пионеры на рекламном рынке

Вскоре после открытия типографии грянул финансовый кризис 2008-2009 годов, но предприятие выстояло - и продолжило наращивать «мускулы». Парк современного оборудования пополнялся практически в режиме нон-стоп. В 2012-м здесь запустили печать на бумаге повышенной гладкости и печать с сушкой (Heat Set), что кардинально изменило рекламный рынок Калининграда. Тогда, 10 лет назад, крупные торговые сети региона («Виктория», «Максимус» и другие) впервые начали предлагать покупателям каталоги своей продукции с информацией о скидках. Печатались они исключительно в «Янтарном оттиске» - и продолжают печататься до сих пор!

Глянцевая продукция занимает особое место в линейке. Фото: Александр Подгорчук

3. Космические скорости и фантастические возможности

В 2017 году типография на собственные средства приобрела машину высшего класса Komori Lithrone S529, способную развивать скорость до 17 000 оттисков в час. Это позволило сделать серьезный шаг вперед и начать печать упаковки из картона и бумаги, книжной продукции, календарей, глянцевых журналов, буклетов, листовок и другой полиграфической продукции на широком спектре бумаг и картонов. Еще три года спустя парк пополнила машина Heidelberg SBBS для печати с возможностью тиснения фольгой. В 2020-м была запущена модель SPS Vitessa Star G2, которая открыла доступ к трафаретной печати на бумаге, гибких и жестких материалах.

4. Миллионы экземпляров в месяц

За 15 лет работы «Янтарный оттиск» проделал впечатляющий путь от небольшой скромной типографии до одного из лидеров полиграфического производства в Калининградской области. Еженедельно здесь выполняют до 150 разнообразных заказов, а суммарный тираж месячной продукции достигает 5 миллионов экземпляров.

5. Книги на любой вкус

Типография регулярно выполняет заказы на печать различных книг: к юбилеям компаний, ведомств, организаций, корпоративных книг, изданий об истории Калининграда (Кёнигсберга), кулинарных книг, книг о медицине. «Янтарный оттиск» также сотрудничает с авторами, которые готовы выпустить свои произведения самиздатом. Напечатанные книги получают ISBN-код, необходимый для распространения в торговых сетях и автоматизации работы с изданием.

Типография регулярно выполняет заказы на печать книг, брошюр, буклетов. Фото: Александр Подгорчук

6. Печатают даже запахи!

Задачи, которые успешно решают типографские работники, иногда кажутся невыполнимыми. Особой гордостью «Янтарного оттиска» является специальный буклет, выпущенный по заказу министерства по культуре и туризму Калининградской области. При производстве использовались новые технологии вклейки фактуры песка балтийского побережья (его специально собирали на Куршской косе) и передачи запаха балтийской сосны на определенной странице!

7. Стильная упаковка - и для косметики, и для колбасы

«Янтарный оттиск» располагает собственным современным производством упаковки из бумаги и картона. Это позволяет типографии изготавливать коробки различной конфигурации и любого тиража: для косметики, одежды, обуви, ювелирных украшений и даже продовольственной продукции (кондитерской, бакалейной, молочной, мясо-колбасной, ликеро-водочной, замороженной).

8. Эффективное продвижение

Одним из самых эффективных методов продвижения, даже в наш век интернета, остаются бумажные носители. В «Янтарном оттиске» можно заказать печать листовок, буклетов и флаеров любого тиража. Кроме того, типография готова изготовить визитки, напечатать буклеты, пакеты с логотипом компании, брошюры, проспекты, открытки и календари.

9. Делают красиво!

Современная типография - это не только громоздкие машины и тонны бумаги, но и творчество. Специалисты «Янтарного оттиска» всегда помогут разработать и подготовить макет к печати, чтобы избежать любых ошибок и полиграфического брака. А еще - сделают оформление: например, тиснение фольгой, лакирование, ламинирование, выполнят выборочную отделку фольгой и специальным УФ-лаком. Любая продукция заслуживает того, чтобы ее упаковывали качественно, стильно и со вкусом!

10. Уровень профессионализма - 100%

Команда типографии «Янтарный оттиск» состоит исключительно из тех, кто не только знает, но и любит свое дело. Заказы клиентов выполняются 24/7, включая выходные и праздничные дни. Профессионализм сотрудников, которые работают на первоклассном оборудовании, гарантирует высокое качество изготовления даже самых сложных продуктов.

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