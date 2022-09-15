Четыре фуры с декорациями и костюмами доставили паромом: В Калининграде стартует фестиваль искусств «Балтийские сезоны»

Первыми к нам приехали Никита Панфилов, Александр Клюквин, Владимир и Алексей Дубровские. Фото: Александр КАТЕРУША

Фестиваль искусств «Балтийские сезоны», уже 19-й по счету, пройдет с 15 по 21 сентября на сцене Калининградского областного драматического театра. Здесь состоятся гастроли Государственного академического Малого театра России (Москва).

Зрителям покажут премьерные спектакли: 15 и 16 сентября состоится показ пьесы швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта «Физики» (12+). Для исполнения одной из главных ролей в спектакль «Физики» приглашен киноактер Никита Панфилов. 17 и 18 сентября калининградцы увидят спектакль «Игроки» (12+) по Николаю Гоголю. Главную роль исполняет Игорь Петренко.

- «Физики» – это классическая драматургия, пьеса написана в начале 60-х годов. Она интересная с разных точек зрения. Прежде всего тематикой, которая сейчас неожиданно приобрела еще большую актуальность. Драматургия прекрасна, роли выписаны замечательно, - говорит заместитель художественного руководителя Малого театра режиссер Алексей Дубровский. Он отмечает, что театр на гастроли выезжает ежемесячно. Недавно артисты побывали в Петрозаводске, много планов на регионы России. – В Калининграде состоятся первые гастроли спектакля «Физики» в истории этого спектакля. Это премьера и для калининградского зрителя, и для нашего коллектива. Конечно, мы волнуемся, но надеемся, что все пройдет хорошо.

С «Физиками» история получилась интересная. Премьера спектакля состоялась 12 марта 2020 года. А уже на следующий день Малый театр закрыли на полгода из-за коронавирусных ограничений. Тогда в Москве и в регионах закрыто было все: зал разрешали заполнить на 50, затем 70 процентов. Теперь же зал заполнен на 100 процентов, ожидаются аншлаги - все билеты на спектакли Малого театра в Калининграде проданы.

Для актеров полный зал - это очень важно, жизненно и профессионально необходимо.

- Так не бывает, чтобы актер не видел и не слышал зала. Мы работаем от энергии зала, - говорит народный артист России Александр Клюквин. - Если какой-то актер скажет: «Я весь в образе и не знаю, есть ли кто-то в зале, я не вижу зала», то, значит, врет! Видит, знает, реплики помнит! Никакого абстрагирования от зрительного зала не бывает. Полный зал - это всегда дополнительная энергия для нас.

А вот делить зрителей по региональным особенностям артисты Малого театра не хотят. Мол, и на юге, и на севере страны принимают одинаково хорошо. И если есть особенности, то очень уж специфические.

- В Петрозаводске мы играли и были очень напряжены. Там в связи с происходящими в городе событиями партер был в основном заполнен чиновниками. Все были в белых рубашках, при галстуках, в темных костюмах. И как-то… А вот второй спектакль собрал обычного зрителя, так что разницу мы почувствовали, - рассказывает народный артист России Владимир Дубровский. - Когда зал закрытый, нам сложнее играть, и задача артистов - наладить связь, чтобы получать ответную реакцию.

Малый театр - это только название, за которым стоит большой живой организм: 860 человек, включая специалистов из декорационных, костюмерных и остальных цехов. В Калининград паромом привезли четыре фуры с декорациями и костюмами!

- У нас огромный так называемый обслуживающий персонал. Великолепные костюмеры, обувщики, осветители. Они не то что нам помогают работать - они главные! Без них мы бы не справились, - говорит Владимир Дубровский.

В Калининград привезли те самые спектакли, с теми самыми декорациями, которые видят зрители в Москве. Так что наш зритель обделен не будет.

В рамках фестиваля «Балтийские сезоны» в Калининграде также состоятся показы спектакля «Живут такие люди» (16+) по рассказам Василия Шукшина. Его представят студенты Высшего театрального училища имени Щепкина (Москва). На этот спектакль билеты еще есть, торопитесь.