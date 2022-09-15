Банк «Открытие»: ключевая ставка будет снижена до 7,5%

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»

На предстоящем заседании совета директоров Банка России мы ожидаем умеренного снижения ключевой ставки с 8,0 до 7,5%. Основной причиной такого решения остается негативное влияние повышенного уровня ставок на потребительский спрос: банки продолжают в большей степени абсорбировать ресурсы населения в виде роста депозитной базы, нежели кредитовать граждан. По оценкам «Открытие Researh», сальдо операций коммерческих банков с населением с устранением сезонности в июле составило около -200 млрд руб. по сравнению с -300 млрд руб. в июне и -900 млрд руб. на пике мае. Учитывая, что конечное потребление домохозяйств в целом за 2021 г. составило чуть мене 65 трлн руб. или 5,4 трлн руб. в среднем за месяц, даже текущий объем сальдо операций оказывает заметное негативное воздействие на спрос.

Прирост задолженности по ипотечным кредитам немного сглаживают ситуацию, однако следует учесть, что около половины выдаваемой ипотеки финансирует сделки между физическими лицами на вторичном рынке, то есть способствует просто перераспределению финансовых и нефинансовых активов между физическими лицами, не стимулируя спрос на новые товары, услуги, объекты строительства. Задолженность по первичной ипотеке под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве в июле составила всего около 52 млрд руб., однако и она вначале аккумулируется на счетах эксроу в коммерческих банках и оказывает стимулирующий эффект на объемы строительства лишь опосредованно.

Дополнительным фактором в пользу снижения ставки выступает продолжающаяся дефляция, однако ее основным драйвером выступает снижение цен на плодоовощную продукцию. И если в июле базовый индекс потребительских цен сократился на 0,17%, то по итогам августа он уже остался неизменным, а в сентябре – судя по оперативным оценкам – возобновил рост. Снижение инфляционных ожиданий также замедлилось. Рост с 10,8% в июле до 12% в августе вполне можно игнорировать, списав на характерную «пилообразную» динамику, наблюдаемую с 2021 г. Более показательно их ярко выраженное замедление до 12% в августе по сравнению с предыдущим пиком 12,4% в июне и 18,3% в марте.

Дополнительным проинфляционным фактором выступает перезапуск в обозримом будущем бюджетного правила с новыми параметрами. Согласно сообщениям СМИ, Минфин готов возобновить интервенции, исходя из цены отсечения нефти $60/барр и добычи 9,5 млн барр в сутки. Исходя из цены на нефть марки Urals на уровне около $80/барр и добычи 10-10,5 млн барр в сутки, валютные интервенции могут составить от $3 до $3,5 млрд ежемесячно. По оценкам «Открытие Research», запуск интервенций может привести к ослаблению рубля на 7-10% относительно устоявшихся уровней.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).