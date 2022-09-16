«Это «Ж-ж-ж» - неспроста!»: Житель Калининграда превратил многоэтажку в пчелиный улей

Летом за окнами соседских квартир кружил целый рой. Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

Что делать, если живешь в большом городе, но очень любишь мед? Правильно - устроить пасеку у себя дома. Именно так и поступил калининградец, проживающий в высотке на улице Зои Космодемьянской. Раздобыл ульи, установил в своей квартире на шестом этаже и «прописал» там целый пчелиный рой. Насекомых, похоже, все устроило, и они принялись обживать необычную пасеку. Снуют туда-сюда через окно с утра до вечера.

Соседи, разумеется, пришли в ужас.

- Сначала улей стоял прямо на подоконнике, потом он перенес его в квартиру, а окна держит открытыми. В июне мы видели целый рой в районе шестого этажа. Это было что-то! – рассказала «Комсомолке» жительница дома Ирина Буда. - Бывало, к нам домой залетали сразу по три-четыре пчелы. Мы их просто убивали. А однажды пчела каким-то образом оказалась в игрушках у моего годовалого сына и ужалила его в палец. А если бы попала в рот, а если бы была аллергия?! Это же летальный исход! Бог миловал. Я вызвала скорую и полицию, которая не приехала. Зато на следующий день меня вызвали в службу по делам несовершеннолетних. Я описала ситуацию, написала заявление, а мне сказали: «Помочь ничем не можем».

Пасека находится в этом доме на улице Зои Космодемьянской. Фото: Михаил ЯНОВСКИЙ

По словам Ирины, однажды в «пчелиную квартиру» все-таки приходила участковая. Насчитала там два больших улья, но никаких мер тоже не приняла.

- С этим пасечником мы пытались говорить, но на контакт он не идет. Говорит: «Управу на меня не найдете. Это моя квартира, я кого хочу, того и держу в ней». Дойдет до того, что он начнет разводить кур или козлов. Ему плевать на людей, - уверена Ирина.

Интересно, что в квартире с ульями сам предприимчивый пчеловод не живет. У него есть еще одна квартира в соседнем доме. Пасеку он навещает редко: соседи говорят, что появляется незаметно, как призрак, и обычно очень поздно.

Жильцы написали жалобы в Россельхознадзор и министерство регионального контроля и добились-таки ответной реакции. Специалисты министерства провели проверку и выдали пчеловоду предписание убрать ульи - устройство пасеки считается ненадлежащим использованием жилого помещения. Привести квартиру в порядок нужно до середины октября, иначе чиновники обещают подать в суд. Занимаются вопросом и в Россельхознадзоре, который проверяет, не нарушается ли закон о пчеловодстве.

Окно в «пчелиную квартиру» всегда открыто. Фото: Михаил ЯНОВСКИЙ

- Пока ничего не меняется, - констатирует Ирина.- Сейчас, когда похолодало, пчелы тоже летают. Я понимаю, что каждая бумажка в ведомстве должна отлежаться и пройти какую-то процедуру. Но когда нам помогут? В следующем сезоне пчелы, уверена, никуда не денутся. Он в марте их опять выпустит!

Одна из жительниц дома, не дожидаясь действий властей, тоже намерена обратиться в суд. Может, сработает? Если, конечно, судья не любит мед...

КСТАТИ

Как выясняется, пчелы - это еще не самая странная живность, которая может оказаться в соседней с вами квартире. Например, некоторые городские жители заводят дома... коров. В прошлом году такой случай произошел в Сергиевом Посаде, где пенсионерка поселила у себя буренку и выгуливала ее на ближайших газонах. В Костроме энтузиасты пытались разводить дома коз, ну а домашними свиньями (не всегда, кстати, карликовыми) уже и вовсе давно никого не удивить.