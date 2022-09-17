50 жемчужин Калининградской области. Амалиенау: Виллы, кирхи, город-сад

Главная и очень красивая достопримечательность исследуемого нами района – это, конечно, виллы. Фото: Александр КАТЕРУША

За прошедшие месяцы мы от души погуляли по городам и весям Калининградской области. Познакомились с городами, городками и поселками. Совершили экспедицию в заповедный Роминтский лес… А теперь пришло время вернуться в Калининград, где также очень много интересных мест и достопримечательностей. И начать изучение областного центра хочется с района, который и до войн был одним из самых красивых в городе, и сейчас таким остается. Этот район носит красивое имя Амалиенау. Еще в конце XIX века здесь была деревня, которая вскоре превратилась в оазис богатых и изысканных особняков, построенных в популярном тогда югенд-стиле (считается, что это немецкий аналог модерна).

«Квадрат» на асфальте

Сегодняшний Амалиенау – это часть Центрального района Калининграда. Проспекты Победы и Мира, улицы Кутузова, Красная, Степана Разина, Пугачева, Энгельса… Счастливые детские годы я провел именно здесь, наш дом находился в начале улицы Чапаева. Хорошо помню узкие улочки, на которых мы играли в «квадрат» (своего рода мини-футбол на асфальте), вековые липы, превращавшие эти улочки в сказочные тоннели, красные черепичные крыши, над которыми вился едкий дымок от угольных котелков (во времена моего детства природный газ до Амалиенау еще не дошел).

У нас был небольшой садовый участок, где росли посаженные еще немцами яблони и груши. А еще там находилось заполненное водой бомбоубежище, куда мы иногда совершали «глубоководные» экспедиции.

От того Амалиенау моего детства сегодня сохранилось, конечно, многое, но не все. Садовые участки возле старых особняков зачастую застроены новыми зданиями (причем несоразмерными району и его концепции), тоннели из деревьев заметно поредели… Но все равно район очень уютный и симпатичный, наполненный очень красивой архитектурой – знаменитыми виллами Амалиенау, о которых сегодня – после небывалого всплеска туристической активности – знают многие в России.

Шесть железных правил

Район Амалиенау был построен в начале XX века в революционной для того времени концепции «города-сада», который предполагал, что городской ландшафт должен органично совмещаться с деревенским. При этом при строительстве было обязательным выполнение шести правил:

- улицы не должны пересекаться под прямым углом;

- каждая улица должна представлять собой аллею;

- расстояние между домами должно быть не менее 30 и не более 35 метров;

- все виллы должны иметь два этажа плюс мансарда;

- все квартиры на этаже должны соединяться между собой дверями по кругу, а коридор освещаться естественным светом;

- работы должны замыкаться на архитектора Фридриха Хайтманна, который и утверждал все проекты.

Все виллы строились по единым правилам, но при этом получились очень разными. Фото: Александр КАТЕРУША

Хайтманн знал дело, правила четко выполнялись, поэтому Амалиенау и сегодня самый красивый район Калининграда. Поначалу строились очень богатые здания с роскошной лепниной, с причудливыми орнаментами из ломаных, разорванных и кривых линий, символическими мотивами в виде русалок, растений и животных. Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война внесла свои коррективы – здания стали попроще. Да и в полной мере достроить район не успели, хотя к счастью для нас получилось сделать многое.

Что посмотреть?

Виллы. Некоторые из них являются сегодня частными домами, в других расположены коммерческие и социальные учреждения. Например, одну из вилл на улице Бородинской занимает детская областная библиотека имени Гайдара. Также обращают на себя внимание красно-серая вилла Шмидт, в которой сегодня расположен детский сад, и частично фахверковая вилла Лео. В начале улицы Кутузова находится вилла Маковски с высоким фронтоном, в котором, как пишут путеводители, «угадывается дух романтизма». А расположенная на той же улице Кутузова вилла Рут представляет собой пример благоустроенного сельского домика. После недавней реконструкции заиграла новыми красками вилла на углу проспекта Мира и улицы Минина и Пожарского, в которой располагается Дом актера, а раньше находился очень атмосферный ресторанчик «12 стульев». Очень необычно смотрится небольшой нарядный домик на пересечении улицы Чапаева и проспекта Мира, где в советское время располагалось управление «Спортлото». Это здание также было не так давно капитально отремонтировано.

Большинство вилл сегодня выглядят ухоженными и принадлежат частным лицам. Фото: Александр КАТЕРУША

Скверы и памятники. На одной из круговых площадей Амалиенау находится так называемый Литовский сквер, в центре которого стоит памятник просветителю XIX века Людвикасу Резе. Памятник необычный, вы сразу обратите на него внимание. Другой сквер на круговой площади (пересечение улиц Коммунальной и Степана Разина) посвящен композитору Фредерику Шопену. Уютное местечко!

Кирхи. Краснокирпичная кирха святого Адальберта, выполненная в неоготическом стиле, и кирха памяти королевы Луизы, расположенная в Центральном парке (сегодня в ней Театр кукол), стали одними из символов района.

Экскурсии по Амалиенау сегодня не могут обойтись без знакомства с кирхой королевы Луизы, в которой располагается областной театр кукол. Фото: prussia39.ru

И очень милое место - озеро Поплавок, которое до войны носило название Близнецы. По сути это два небольших пруда, отделенные друг от друга насыпью, засаженной деревьями. Озеро окружено виллами, в одной из которых до войны находилось японское консульство в Кенигсберге. С озера, кстати, открывается вид на высокую православную церковь, появившуюся не так давно на проспекте Мира – храм Кирилла и Мефодия. Вроде бы не югенд-стиль, ни неоготика, ни барокко, а что-то белокаменное, ростово-суздальское. Но церковь органично вписалась в ландшафт Амалиенау.