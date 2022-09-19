Новые калининградские скульптуры: почему у пивовара поросенка заменили гусем

Скульптуру «Детство Петра» установили возле Фридрихсбургских ворот. Фото: Музей мирового океана

Мальчик со шпагой

Скульптуру «Детство Петра» Музею Мирового океана подарил автор - президент Российской академии (РАХ) художеств народный художник СССР и России Зураб Церетели. В отличие от взметнувшегося ввысь на 98 метров (из которых на самого императора приходится 18) церетелиевского творения на Москве-реке, калининградский «Петрус» ростом всего-то два метра плюс постамент. И на том спасибо.

Бегущего со шпагой в руке уже провозглашенного царем 10-летнего мальчишку Зураб Константинович отлил в бронзе еще в 2008 году и почему-то только сейчас решил передать нашему городу. Простые калининградцы воспринимают юного самодержца неоднозначно. По мнению искусствоведа и академика все той же РАХ Елены Романовой, скульптура и ее детали глубоко продуманы:

- Художник одевает юного императора в европейский костюм, напоминая конечную цель его будущей реформаторской деятельности – превратить Россию в великую европейскую державу.

Толстяк – не пустяк!

Изваяние пивовара, который держит в одной руке кружки с пенным, а под мышкой – более внушительную емкость наверняка с тем же напитком, теперь украшает поселок Железнодорожный.

- Добрый толстячок спешит поделиться своим продуктом с пришедшими к нему друзьями, но в спешке забыл закрыть краник в бочонке, - поясняет московский скульптор Андрей Следков. - В ногах у него плетется домашний гусь, пытающийся урвать глоточек.

Скульптуру планируют превратить в фонтан. Фото: rusovok.ru

Кстати, изначально вместо гуся был поросенок, но кто-то посчитал, что напрашивается неуместная аналогия…

Между прочим, это задумка с прицелом на будущее. В бывшем Гердауэне хотят проводить нечто вроде знаменитого «Октоберфеста» (впрочем, не обязательно осенью), и если все получится, скульптуру в самом деле превратят в фонтан, а из бочонка в эти дни будет течь пиво!

«С кого ж такую лепили?» (с)

«Балтийская волна» отныне плещется в самом центре Светлогорска. Именно так называется бронзовая фемина, инкрустированная кусочками янтаря. Андрей Шевцов хотел создать собирательный образ, который перекликается с нашим морем - непредсказуемым и красивым, как женская натура.

Бронзовая фемина инкрустирована кусочками янтаря. Фото: из соцсетей

- У меня не было цели создать просто женщину, я изобразил именно символ волны, - подтверждает автор. - Поэтому все ее изгибы такие мягкие и обтекаемые.

Что ж, это художник, он так видит. Хотя среди публики ходит мнение, что с пропорциями скульптору все-таки следовало быть поаккуратнее.

Бабочка в память о детях

А теперь о грустном. Поводом для создания этой скульптуры стала трагедия, произошедшая в 2011 году, когда 4-летний Кирилл оступился на берегу Нижнего озера в Калининграде, упал в воду и утонул. Инесса Чабаненко – мама погибшего малыша - решила установить рядом с мостом, ведущим к комплексу «Бельвю», памятник всем пропавшим детям. Он представляет собой мальчика с бабочкой в руках. Причем бабочка должна двигать крыльями, для чего предусмотрен специальный механизм - к слову, уже собранный.

Воплотить смелую идею в реальность взялся уже знакомый нам Андрей Следков, сделавший все за свой счет.

- Фигура уже слеплена и сняты формы, - говорит скульптор. – Они пока хранятся в литейной мастерской в Екатеринбурге. Надеюсь, что найдется меценат, готовый поучаствовать в этом проекте.

Фигура уже слеплена и сняты формы. Фото: архив скульптора.

Необходимо собрать около 800 тысяч рублей. В баре «Гавань» (улица Пролетарская, 74а) и пространстве сладостей «Сластена» (Пролетарская, 65) установлены ящики для сбора средств на памятник. Благотворители также могут связаться с автором в социальных сетях.