Банк «Открытие»: почти 40% россиян увеличили расходы на летний отпуск по сравнению с прошлыми годами

96% россиян из числа тех, у кого был летний отпуск, не испытали проблем с оплатой товаров и услуг во время отдыха. 68% не изменили свои планы на летний отпуск из-за внешних и внутренних ограничений. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах».

38% опрошенных провели летний отпуск дома или на даче (на Дальнем Востоке - 45%, на Северном Кавказе - 27%). На российских курортах отдохнули 17% респондентов, еще 16% - в другом регионе России, но не на курортах. За границей провели личные летние каникулы 5% россиян (по 9% жителей Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области и лишь 1% жителей Северного Кавказа). Четверть россиян не отдыхали летом: больше всего их доля на Дальнем Востоке (30%), меньше всего в столичном регионе (22%).

Две трети россиян (65%) из тех, кто отдыхал летом, потратили на летний отпуск не более 50 тысяч рублей на одного члена семьи. 23% - от 50 до 100 тысяч рублей. У 9% такие расходы составили 100-200 тысяч рублей на человека, у 2% - от 200 до 300 тысяч, 1 % потратил больше 300 тысяч рублей.

У 35% расходы на летний отпуск по сравнению с прошлыми годами не изменились. При этом у 38% они немного или значительно увеличились, а у 27% - уменьшились.

96% летних отпускников не испытали проблем с оплатой товаров и услуг: 82% из них потому, что отдыхали в России, еще 11% - потому что взяли в отпуск только наличные и не пользовались картами. У 3% не возникло проблем с оплатой картами за границей. 4% столкнулись с такими проблемами (в том числе 6% жителей Москвы и Московской области).

68% сообщили, что внешние ограничения пока никак не повлияли на их отпускные планы или их отсутствие. 9% сообщили, что им пришлось изменить направление поездки, 8% вообще отменили запланированную поездку. 8% потратили больше денег, чем ожидали. 7% заявили, что им пришлось экономить на расходах во время летнего отпуска.

*Опрос проведен банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах» 10-16 сентября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 2000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).