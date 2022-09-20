Двухъярусный сносить не будут, а новый мост пока готов на 5%

Горожан, так отстаивающих исторический мост, должна порадовать новость о намерении властей все же сохранить этот объект. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде продолжается строительство автодорожного моста. Его возводят рядом с историческим двухъярусным, который еще пока действует. Старый мост – это объект культурного наследия местного значения, однако он не отвечает современным требованиям пропускной способности.

Сейчас закрыто пешеходное движение по одной стороне моста, введены особые условия эксплуатации. Например, скорость поездов ограничена до 40 км/час, на автодорожном ярусе действует ограничение по массе транспортных средств до 3,5 тонны.

Еще в июле представители областной и городской власти, посещая строительную площадку, не могли точно определить судьбу двухъярусного моста. Зампредседателя правительства региона Александр Рольбинов лишь сказал, что мост находится в аварийном состоянии и окончательного решения по нему нет.

Теперь, кажется, появилась некая определенность.

- Мероприятия по демонтажу конструкций существующего совмещенного [ж/д и авто] моста не планируются, - отметили в пресс-службе мэрии.

На прошедшем 20 сентября оперативном совещании и. о. председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Гулевских сообщил, что готовность объекта на сегодняшний день составляет 5,26%. Подрядчик, компания «Бамтоннельстрой-Мост» идет в графике.

- Проблем с точки зрения организации производства работ подрядчик сейчас не фиксирует, отставаний в графике у него нет. Все поставки материалов налажены, подрядчик работает, претензий к нему со стороны заказчика нет, - сказал Гулевских.

Общая стоимость строительства объекта составляет более 12,6 млн рублей.

Уже завершены работы по устройству буронабивных свай, монолитных ростверков нескольких опор моста. Временно расширены улицы Генерала Буткова и Баграмяна. Были снесены строения, которые мешали.

Как рассказали в администрации, сейчас ведутся научно-исследовательские археологические полевые работы, продолжается очистка территории строительной площадки от снарядов, которые могут оставаться в грунте со времен войны. Строители сооружают мостовые опоры, обустраивают ограждение котлована и т. д.

Однако основной массив работ еще впереди. Окончание строительства намечено на октябрь 2025 года.

Длина автомобильного моста составит более 386 метров. Состоит он из восьми опор и трех пролетов. Центральный пролет будет вертикально подниматься, чтобы под ним смогли проходить суда.

В башнях расположится оборудование для подъема пролета. Высота башен автодорожного моста составит 60,5 метра.

Строительство автодорожного моста намечено в створе улиц Генерала Буткова и Железнодорожной с шестью полосами движения.

На подходах устраиваются транспортные развязки в разных уровнях по типу «обжатый клеверный лист». На улице Генерала Буткова предусмотрена разворотная петля. Примыкания съездов к набережным осуществляются в одном уровне со светофорным регулированием и дополнительной полосой для правого поворота.