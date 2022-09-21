Леса сняли, осталось повесить барельефы: Как в Калининграде преобразилось историческое здание сиротского приюта

Все работы по восстановлению проводят за счет средств государственной поддержки. Фото: Александр КАТЕРУША

Со здания бывшего сиротского приюта на улице Октябрьской сняли леса. Объект, как и планировали, привели к историческому виду. Дом действительно преобразился и смотрится намного выигрышнее по сравнению с послевоенным обликом. Однако о завершении работ говорить еще рано.

- Работ еще там прилично, на месяц так точно. Сейчас изготавливают стальные элементы для того, чтобы закрыть купол на эркере, изготавливают шпиль, доделывают благоустройство, не закончен забор... Это элементы, которые дополнят образ, - говорит руководитель Фонда капремонта Калининградской области Олег Туркин.

Решение привести в порядок примыкающий к синагоге дом приняли еще в 2020 году. Это историческое, знаковое здание для Кёнигсберга-Калининграда. До войны здесь располагался сиротский приют. Во время печальных событий Хрустальной ночи в 1938 году дом был частично разрушен. Пострадал он и в середине 1940-х во время военных действий. И вот пришло его новое время.

Так здание выглядело в 2020 году. Фото: Александр КАТЕРУША

Так выглядит сейчас. Фото: Александр КАТЕРУША

Таким дом был в начале XX века.

Все работы по восстановлению проводят за счет средств государственной поддержки от правительства Калининградской области. Целевая субсидия – больше 30 млн рублей.

Признаться, жителям дома повезло. Им заменят входную дверь, изготовят калитку во дворике со стороны улицы Октябрьской. В планах - отремонтировать и подъезд, в котором сохранились немецкие перила.

- В процессе ремонта в подъезде обнаружили клинкерную плитку, которая скрывалась под штукатуркой. Так вот там есть недостающие плитки, «окошки», расположенные в определенных местах. Мы решили изготовить для этих мест изразцы – художник-керамист их уже делает по спецзаказу, - рассказал Олег Туркин.

В подъезде сохранились немецкие перила. Фото: Александр КАТЕРУША

Еще одна деталь, которую можно рассмотреть на старых довоенных снимках, – два больших барельефа на центральной части фасада. Располагались они между первым и вторым этажами. Раньше там, вероятно, были какие-то религиозные тексты. По архивным фотографиям сложно восстановить содержание. Сейчас на их месте просто белые плоскости.

- Мы уже сделали 3D-модели и даже изготовили пробный вариант, но барельеф оказался слишком тяжелый, его переделывают. В планах сделать барельефы так: рамки из различных ветвей и лент, а в середине – год постройки здания и год капитального ремонта, - говорит руководитель фонда.

А вот что смутило, так это решение нарисовать кирпичную кладку на боковой стене дома, которая выходит на набережную Генерала Карбышева.

- До войны к этой стене примыкало здание. Стенка там тонкая, мы ее утеплили. Вешать на нее клинкерный кирпич или еще что-то было невозможно. Кроме того, в дальнейшем плане застройки – пристраивать к зданию приюта еще одно здание, восстанавливая исторический контекст. Поэтому не было логической целесообразности использовать другие материалы, и мы сделали трафарет, – пояснил Олег Туркин.

Если присмотреться к кирпичной кладке на фасаде, можно разглядеть Звезду Давида. Фото: Александр КАТЕРУША

Еще один вопрос – труба котельной, которая расположена в нижнем помещении исторического здания. Она высокая, расположена в непосредственной близости от дома и, конечно, портит вид.

- Котельная действует последний сезон. Со следующего сезона дом подключат к центральной тепловой подстанции и котельную с трубой уберут. Снесут и белый забор из силикатного кирпича, который примыкает к зданию, - пообещал Олег Туркин.

Внутри здания видны следы предыдущих ремонтов. Фото: Александр КАТЕРУША

Принципиальный момент, который повлиял на внешний облик здания, - поднятая крыша. Чердачные помещения в доме теперь довольно просторные. Изначально говорили, что никаких жилых пространств там не будет. Но по закону чердак – общее имущество жильцов. Как его использовать и что там будет – на усмотрение собственников.

Учитывая особенность места, можно было бы рассмотреть вариант открыть там мастерские художников или еще что-то. Обидно будет, если на чердаке с видом на Кафедральный собор и Рыбную деревню просто станут сушить белье и хранить ненужные вещи.

- В доме не такое большое количество собственников. Есть инициативные люди. Есть с кем вести диалог. Думаю, в конечном итоге там что-то сформируется и организуется, - надеется руководитель Фонда капремонта.