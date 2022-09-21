Первый, но уже не секретарь: Как в Калининграде на обломках СССР зарождалась новая власть

Последний советский «хозяин» области Юрий Семенов на сломе эпох занял важное место в законодательной власти региона. Фото: Архив автора

После войны более 40 лет главным в янтарном крае был первый секретарь обкома КПСС. Однако с запуском в 1985 году перестройки вес коммунистической партии начал падать, а партийные функционеры – искать-создавать запасные аэродромы. Пожалуй, самый яркий пример этого процесса – то, как инициатор перестройки генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев 15 марта 1990-го стал еще и президентом СССР. Причем накануне наряду с введением президентского поста была отменена статья Конституции о руководящей роли КПСС. Что для многих стало сигналом: партия – все.

Если в Москве здание правительства в 90-х стали называть «белым домом», то у нас вотчину региональных властей на улице Дмитрия Донского, 1, – «красным домом». Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Вот и последний советский «хозяин» области Юрий Семенов был уже не только главой обкома, но и председателем областного Совета народных депутатов. А после событий в августе 1991-го (которые принято называть путчем ГКЧП) попросил освободить его от обязанностей первого секретаря – «в связи с необходимостью сосредоточиться на работе в Совете». При этом он утверждал, что соответствующее заявление написал еще «несколько недель назад. Однако непредсказуемое развитие событий не позволило оперативно его рассмотреть». К слову, в местной законодательной власти Семенов в итоге провел более четверти века. Лишь в 2016 году он перестал быть депутатом, тогда уже – областной думы (с 14 апреля 2022-го – законодательное собрание).

От командира катера

Ну а в переломном 1991 году на главной линии огня – руководителем исполнительной власти – стал Юрий Маточкин.

Окончив военно-морское пограничное училище, он служил командиром катера. Когда началось массовое сокращение Вооруженных Сил, перешел на гражданский флот, пройдя путь от штурмана до капитана-директора. Возглавив в 1973 году рыболовецкий колхоз «За Родину», успевал и в аспирантуре учиться, и наукой заниматься. В 1977-м стал ректором Всесоюзного института повышения квалификации руководящих работников и специалистов рыбной промышленности и рыбного хозяйства.

Всегда активно участвовавший в общественной жизни, в 1990 году доктор экономических наук Маточкин был избран депутатом РСФСР. А 25 сентября 1991-го президент России Борис Ельцин назначил его первым главой администрации области, сменившей советский облисполком. Кстати, хотя Маточкина сразу стали называть губернатором, в документах и в конце его срока эту должность будут писать так: глава администрации (губернатор).

Первый губернатор Юрий Маточкин (слева) в итоге тоже стал депутатом областной думы. Фото: Архив автора

Еще в 80-х Маточкин начал заниматься вопросом создания у нас особой экономической зоны. И сперва, в 1991 году, появилась свободная экономическая зона «Янтарь». А затем был «пробит» закон об ОЭЗ, значение которого для нашего региона трудно переоценить.

Хозяйственник обошел

Тем не менее в народе Маточкин не был столь популярен, как в высоких кабинетах. Что и подтвердили первые губернаторские выборы, состоявшиеся осенью 1996-го. По итогам второго тура (борьба за это кресло тогда выдалась напряженной) за Маточкина был подан 125 771 голос, за начальника рыбного порта Леонида Горбенко – 154 158. Так на смену губернатору-профессору (как его многие называли) пришел губернатор-хозяйственник (как он сам себя позиционировал). И началась новая эпоха…

20 лет назад:

Такие игроки – и за решеткой…

В 2002 году в нашем крае состоялся необычный футбольный матч. Дело было в Славяновке Багратионовского района. В поселке находится исправительная колония. И команда заключенных на своем поле сошлась со студентами калининградского филиала одного из столичных вузов.

Вопреки ожиданию наголо обритые и покрытые татуировками болельщики поддерживали не коллег-сидельцев, а гостей. Однако хозяева все равно оказались на голову выше. Итог матча «в клеточку» – 13:3 в пользу славяновских футболистов.

Вопреки ожиданию наголо обритые и покрытые татуировками болельщики поддерживали команду гостей. Фото: Валерий Сомкин

Подобный счет редок даже для хоккея. Но столь подавляющее превосходство, пожалуй, не удивительно. Ведь в отличие от студентов у игроков за решеткой было много времени на оттачивание мастерства.

«Выдающийся» матч случился и 65 лет назад. В рамках первенства области по футболу в Люблино приехала команда Озерска. И если победа люблинцев не стала неожиданностью, то вот результат игры оказался просто из ряда вон. Встреча закончилась со счетом… 21:1!

Да, озерцам не хватало техники и тренированности. Только куда важнее было отсутствие у них воли к победе. Вратарь же и вовсе вынимал мячи из сетки с шуточками. Нет, такой футбол нам не нужен…

65 лет назад:

Первые курьеры

В сентябре 1957-го в Калининград поступили два необычных мотоцикла, коляски которых были приспособлены для доставки завтраков из столовых в школы. Когда они приезжали, вокруг собирались толпы сопящих от зависти пацанов. И многие мечтали: вырасту – тоже буду на таком мотоцикле работать…

Когда мотоциклисты приезжали к школам, вокруг собирались толпы сопящих от зависти пацанов. Фото: Архив автора

А тем временем в Костровской школе 65 лет назад каждый день разыгрывалась сущая драма. Вот как об этом написала в газету третьеклассница Галя Кондраченкова: «Дорогая редакция! Просим помочь нам убрать со школьного двора трактор, приводящий в движение мельницу. Гудит мотор, и мы не слышим, что говорит учитель. Нас учитель тоже не слышит. Мы просили дядю Сашу, который работает на тракторе, чтобы он не молол хлеб, когда мы учимся. Но нас он не хочет слушать…»

Хлеб, конечно, всему голова. Однако можно не сомневаться: после публикации этого трогательного «сигнала» во время уроков во дворе школы в поселке Кострово стало тихо.