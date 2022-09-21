С шенгеном не пускают, с УТД - могут оштрафовать: как теперь калининградцы пересекают границу с Литвой

Въехать в Литву без упрощенного транзитного документа стало практически невозможно. Фото: Александр Подгорчук

Ровно в 00 часов 00 минут понедельника, 19 сентября, страны Балтии и Польша закрыли въезд россиянам с действующими шенгенскими визами. Нас, по понятным причинам, это решение затронуло едва ли не больше, чем все остальные регионы.

О том, как теперь удается выезжать из области, калининградцы на своем опыте рассказывают в популярном сообществе «Граница сегодня» в социальной сети «ВКонтакте». «Комсомолка» изучила многочисленные посты и постаралась составить общую картину происходящего.

Счет на минуты...

По данным литовской стороны, с 19 сентября республика не впустила уже 11 россиян с шенгенскими визами. Большинство из них пытались пересечь границу в Чернышевском - Кибартае, а также со стороны Белоруссии.

Как оказалось, иногда не работают даже исключения из нового правила. В частности, было объявлено, что проезжать по визе по-прежнему могут члены тех семей, которые проживают в странах Шенгенского соглашения. На это рассчитывал и наш земляк Дмитрий, который в ночь на 19 сентября примчался в Чернышевское. К литовским пограничникам он попал в тот момент, когда на часах было 00.03. И его развернули!

- Шегенская виза была выдана по приглашению родственника - ехал в Литву в гости к родному дяде. Но не пустили! - поделился возмущением калининградец. - Пограничники сказали, что только родители, брат и сестра считаются близкими родственниками. Пригрозили, что через пару дней всем, кто будет приезжать с шенгеном, визы будут просто аннулировать.

Возможное ужесточение требований подтвердил начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы Рустамас Любаевас. Он заявил, что даже желающим попасть в страну по гуманитарным соображениям в порядке исключения придется подтвердить это документально.

- Каждый такой случай рассматривается индивидуально, - цитирует генерала ТАСС.

Любаевас отметил, что пограничники также планируют оценивать отношение въезжающих в Литву россиян к событиям на Украине. Правда, как именно это будет сделано, еще неизвестно.

...и часы

Фактически единственную возможность выехать из области наземным транспортом сегодня дает получение упрощенного транзитного документа (УТД). Оформляют его, напомним, литовские консульства в Калининграде и Советске.

Правила не изменились и остаются такими же строгими. Находиться на территории Литвы можно не более 24 часов, причем нужно именно пересечь страну. Варианты вроде «махнуть за покупками в Каунас/Клайпеду/Вильнюс - и сразу же обратно» чреваты серьезными последствиями.

- Я пробовал по УТД не въезжать в Беларусь. На обратном пути в Калининград литовцы вынесли предупреждение, - рассказал свою историю калининградец Станислав.

- А у нас однажды по УТД не получилось вовремя пересечь Литву - не уложились в 24 часа из-за ремонта перехода. Пришлось не завершить транзит и возвращаться в Калининград, за что нам выписали штраф, - дополняет картину Екатерина.

Судя по отзывам путешественников, вопросы у литовских пограничников возникают даже в том случае, если вы чересчур быстро возвращаетесь в Калининград. Закрадываются подозрения, что вы вовсе не ездили в «большую Россию», а гостили только в Беларуси.

- Мы как-то возвращались в Калининград уже на третий день. У литовцев возникли вопросы - мол, почему так быстро обратно, вы ж в Россию выезжали? Штрафа не было, но дали понять, что так делать не нужно, - вспоминает все та же Екатерина.

Как рассказывают калининградцы, контроль транзита ведется очень просто. На въезде литовские пограничники не только ставят штамп в паспорт, но и ручкой вписывают время. А потом их коллеги на другом краю страны - на выезде - смотрят, сколько часов вы провели на территории республики.

Про родственные связи

Получить УТД на самом деле тоже не так просто, как кажется. Конечно, это не шенгенская виза, но свои нюансы есть.

Всем желающим упрощенный транзитный документ вовсе не оформляют. Нужны определенные основания: своя недвижимость в «большой России», поездка на лечение, работу или учебу. Самый беспроигрышный, казалось бы, вариант - сказать, что вы просто хотите навестить родственников в Саратове (Туле, Смоленске, Москве и т. д.), но и здесь кроется подвох. УТД выдают только для посещения ближайшей родни: матери, отца, бабушки или дедушки. И это родство еще нужно подтвердить документами. Если скажете, что планируете повидаться с двоюродным братом или сестрой, то почти наверняка получите отказ. Заранее уточнить эти моменты лучше по телефону консульства Литвы (в Калининграде звоните по номеру +7 (4012) 95-94-82).

Выдают УТД максимум на три года, но все опять же зависит от целей. По словам счастливчиков, уже оформивших документ, как раз для поездок к родственникам срок действия документа делают наиболее длинным.

Что касается железной дороги, то с шенгеном границу теперь тоже не пересечь. Как и раньше, нужен УПД ЖД - железнодорожный аналог УТД. Заявка на его оформление формируется одновременно с покупкой билета, но не позднее чем за 28 часов до отправления поезда. Сам УПД ЖД выдается литовскими консульскими работниками уже непосредственно в вагоне.

В поездах с шенгеном границу тоже не пересечь - только с УПД ЖД на руках. Фото: Александр Подгорчук

Интересно, что после вступления в силу запрета на сухопутный транзит с шенгенскими визами калининградцы пока не кинулись покупать билеты на поезда. По крайней мере, на этой неделе «всплеска» по приобретению билетов для проезда в/из Калининграда в другие регионы России не наблюдается.

- Некоторый рост объясняется согласованием Литвой увеличения количества пассажиров в каждом поезде с 250 до 300 человек. А в целом цифры соответствуют обычным сезонным показателям, - сообщили «Комсомолке» в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.