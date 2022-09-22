Потеря нерестилищ салаки и изменения солености воды: чем грозит открытие польского канала через Балтийскую косу

Параметры плавсредств ограничены 100-метровой длиной, 20-метровой шириной и осадкой не более 4 метров. Фото: gov.pl

Свершилось. Ухлопав почти 2 миллиарда злотых (около 425 миллионов в пересчете на доллары США), в субботу, 17 сентября, поляки с помпой провели по каналу через Балтийскую (или, как они ее именуют, Вислинскую) косу первые три судна. Не океанские лайнеры, нет – параметры плавсредств ограничены 100-метровой длиной, 20-метровой шириной и осадкой не более 4 метров. В том числе и поэтому экономическая целесообразность проекта до сих пор под вопросом. Зато теперь, взяв курс на Эльблонгский порт, не придется пользоваться Балтийским проливом, входя в территориальные воды ненавистной России.

Именно политическая подоплека в данном случае превалировала, это никто и не скрывал. Отсюда, собственно, и дата, выбранная для торжественной церемонии запуска: 83-я годовщина Польского похода Красной армии, которая вернула домой Западную Белоруссию с Западной же Украиной. Премьер-министр Моравецкий так и заявил:

- Символично, что <…> мы разрываем последние узы нашей зависимости от Советского Союза, а затем и от России. Пиловский (Балтийский. - Ред.) пролив был одной из фигур геополитической зависимости Польши от России.

Пан Матеуш, правда, «позабыл» сказать, благодаря кому Польше, собственно, досталась ее часть Вислинской косы. Ну да последовательность в рассуждениях не является сильной чертой современных польских политиков.

Своему премусу вторил президент Анджей Дуда, фактически подтвердивший, что канал имеет скорее политическое, а не экономическое значение.

- Не идет речь о том, смогут ли здесь проплывать самые большие корабли. Для того чтобы получать товары с самых больших судов, у нас есть другие порты. Речь идет о том, чтобы эта дорога была открыта символически, чтобы не нужно было спрашивать согласия страны, которая не является дружественной нам.

Правда, были упомянуты некие возможности для развития водного туризма и отдыха с «созданием тысяч новых рабочих мест», но как-то невнятно и вскользь.

- Этот канал – воплощение пословицы «Жабу готов проглотить, лишь бы другим насолить», - прокомментировал ситуацию калининградский политолог Александр Носович.

А насолить Польша может в прямом смысле этого слова, недаром же скандальное строительство на всем его протяжении сопровождалось протестами экологов.

- Если мы получаем открытый водообмен между Балтийским морем и Калининградским заливом, то, конечно, следует ожидать изменения солености воды в заливе, - объясняет директор Института рыболовства и аквакультуры КГТУ Олег Новожилов. - Хотя канал снабдили системой шлюзов и есть надежда, что большие объемы воды из Балтики в залив попадать не будут. Но это все равно нарушение естественных процессов, это появление в заливе морской фауны, изменение течений, отложение донных осадков пойдет по-другому. Поляки сделали также защитные молы в море, поэтому может нарушиться транспорт песка вдоль косы, что приведет к уменьшению размеров пляжей. Кроме того, канал нарушил пути миграции диких животных, которые живут на косе.

Самые большие опасения наших ученых вызывала возможность потери нерестилищ салаки в заливе. В отсутствие шлюзов это произошло бы непременно, ну а так все будет зависеть от того, насколько эффективными окажутся эти гидротехнические сооружения.

- В целом изменений будет больше в польской части акватории, хотя нельзя забывать о том, что для рыбы границ нет, - резюмирует доцент Новожилов. - Если у поляков снизятся объемы вылова, то и в наших водах рыбы станет меньше. И в случае снижения объемов добычи совместная комиссия может пересмотреть квоты в сторону уменьшения.