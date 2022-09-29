Антон Алиханов: Мы под надежной защитой, прошу не переживать и не верить фейкам

Глава региона подчеркнул, что получение повестки не означает 100-процентной мобилизации. Фото: Архив "КП"

Губернатор Антон Алиханов сейчас находится в Москве, «там много вопросов и совещаний», связанных в том числе с мобилизацией, федеральным бюджетом и госпрограммами.

- Семья в Калининграде, дети ходят в школу. Я сам возвращаюсь вечером в понедельник, - сказал он.

Глава региона подчеркнул, что Калининградская область находится под особым вниманием федерального центра с точки зрения поддержки экономики и физической безопасности.

- Да, мы окружены недружественными государствами, и мы находимся под особой защитой. Область - один из самых защищенных регионов страны, здесь развернута внушительная войсковая группировка, от воздушных атак регион прикрывают зенитно-ракетные бригады, полки РЭБ и многие другие необходимые подразделения, - отметил Алиханов. - Было много вопросов, что сейчас участились тренировки летчиков, прошу отнестись к этому с пониманием, ничего в этом особенного нет, это обычные учения и тренировки. Мы под надежной защитой, и прошу не переживать.

Алиханов добавил, что сейчас появилось огромное количество ложной информации о частичной мобилизации, фейков, обмана, мошенничества, слухов, которые нацелены только на одно – спровоцировать панику, неразбериху.

- Я прошу вас не поддаваться и не плодить эти слухи. Есть горячая линия 122, можно позвонить и задать любой вопрос. Есть региональная горячая линия, ее телефон 336-995, она работает по будням. Специалисты ответят на все вопросы, - сказал он.

Губернатор подчеркнул, что получение повестки не означает 100-процентной мобилизации. Это в том числе приглашение в военкомат для уточнения данных человека. Если у человека есть основание для отсрочки, необходимо явиться в военкомат с полным пакетом документов, которые подтвердят право на отсрочку.

- Поступает много вопросов, можно ли предусмотреть бронь для ребят с новорожденными детьми до 6 месяцев, что делать женщинам с маленькими детьми, если мужа мобилизовали. Отвечу сразу – нет, таких оснований сейчас нет, чтобы их не призывали, но сейчас прорабатываются вопросы по дополнительным исключениям. Как только будет информация, она будет публиковаться в официальных источниках, - добавил Антон Алиханов. - Ситуация такая, какая есть, все мобилизованные получат соответствующее денежное пособие, которое будет зависеть от их специальности и звания, деньги будут перечисляться на персональный счет.

Прокомментировал губернатор и ситуацию с выездом за пределы региона.

- Калининградцам, которым не удалось пересечь границу, необходимо прийти в военкомат и проверить, есть ли они в списках тех, кто попадает под частичную мобилизацию. В остальном ограничений для граждан нет, - сказал он.

При этом глава региона не стал озвучивать число жителей Калининградской области, подлежащих мобилизации, так как эта информация засекречена.

- Наши бойцы будут обеспечены все необходимым базовым комплектом. Мы ждем наших ребят живыми и здоровыми. За ними правда, - сказал калининградский губернатор.