«Мойдодыр», опера-концерт Моцарта и много Островского: Чем удивят зрителя калининградские театры в новом сезоне

Кроме спектаклей, в драмтеатре можно будет оценить и сделанный ремонт. Фото: Калининградский областной драмтеатр.

Октябрь - традиционное время открытия нового театрального сезона. Творческие коллективы к нему усиленно готовятся, а некоторые обновили свои афиши еще в августе. Словом, пора приобретать билеты!

Драмтеатр: «Гуд бай, Берлин!»

В Калининградском драматическом театре 8 и 9 октября представят премьеру спектакля «Доходное место» (16+) по известной пьесе классика отечественной драматургии Александра Островского. Режиссером-постановщиком выступил народный артист России Михаил Салес.

А 19 октября зрителей побалуют еще одной премьерой - «Материнское поле» (16+). Это трагедия по мотивам одноименной повести Чингиза Айтматова.

Наконец, 5 ноября театралов ожидает третья премьера - «Пролетая над гнездом кукушки» (16+), этот спектакль ставит Евгений Маленчев.

- Важная для нас дата – 6 ноября, театру исполняется 75 лет, - говорит худрук Александр Федоренко. – Сезон у нас будет разноплановый, интересный. Много чего поменялось. Аудитория расширяется, поэтому в нашем репертуаре есть пьесы для подростков: «Гуд бай, Берлин!» (12+) будет ставиться после Нового года. К нам все больше и больше приезжают приглашенные режиссеры - в этом сезоне их будет пять. По Калининграду продолжает курсировать наш театральный трамвай, и, замечу, билеты все так же непросто купить - на октябрь их, кажется, уже почти не осталось…

Есть и часть театральной жизни, о которой обычный зритель вряд ли догадывается. В прошлом году театр закупил два десятка новых световых приборов, а еще до конца этого года должно заработать совершенно новое звуковое оборудование.

Литературный театр: по многочисленным просьбам

Народный Литературный театр имени Альберта Михайлова официально открывает свой 50-й (!) сезон 27, 28 октября программой из цикла «Смотрите, кто пришел!» (16+). По многочисленным просьбам зрителей театр проведет встречу с калининградским поэтом Аполлинарией Зуевой.

Литтеатр до сих пор лишен собственной сцены, но держится наперекор всему. Фото: Литературный театр

«По многочисленным просьбам...» - эта фраза отныне и до лучших времен станет «фирменной» в анонсах спектаклей Литтеатра. Потому что коллектив по-прежнему располагает небольшим репетиционным залом на 45-50 зрителей и потому что зрителей, желающих посмотреть премьеры театра, в разы больше.

А еще потому что «Литературный» остается верен себе в выборе материала для постановок. «Больше жанров - хороших и разных!» - таков девиз труппы на предстоящий сезон. На ноябрь запланирован бенефис актрисы ЛТ Нины Макаровой (16+), на декабрь - трагический фарс по пьесе Жан-Поля Сартра (16+). Зимой-весной 2023 года зрителю предстоят встречи с Генрихом Беллем, «Вильямом нашим Шекспиром», Антоном Чеховым. В выборе конкретных постановок режиссеры пока сохраняют интригу. Да-да, дорогой зритель, и на режиссерском небосклоне Литературного театра появляются новые имена! Зажжем?

«Третий этаж»: заражает совестью

- Новый сезон открылся в августе премьерой спектакля «Алиса в Стране чудес» по мотивам знаменитой книги Льюиса Кэрролла (6+), - рассказал руководитель театра Евгений Мышкин. - Сон, куда мы попадаем вместе с главной героиней, полон бодрящей и вполне обоснованной глупости. Спектакль помогает детям (а также их родителям) распрощаться с рутиной бытия, что называется, окончательно и бесповоротно.

В ноябре выйдет спектакль «Мы - зараженные совестью» (16+). Здесь театр обращается к наследию Максимилиана Волошина, к его стихам о России, написанным столетие назад, в трудные времена революции и гражданской войны. Это попытка найти то, из чего состоит наша душа и наша судьба.

Кроме этого, в планах - работа над пьесой Евгения Мышкина «Прятки» (12+), где за детской игрой обнаруживается важнейшее действо жизни – встреча с самим собой и с тем, кто тебя давно ищет.

Студенческая студия предложит в этом сезоне свое прочтение «Вина из одуванчиков» (16+) Рэя Брэдбери и попытается сберечь от безжалостного времени нечто незабвенное и настоящее. То пронзительное, грустное и светлое, что хранит скоротечное лето нашего детства.

Музыкальный театр: «Снегурочка» как мюзикл

Обещают, что грядущий ХХI сезон будет очень ярким и насыщенным: большие премьеры, среди которых мюзиклы, оперы, концерты, а также постановки в новом формате. Вот лишь некоторые из тех, которые можно будет увидеть до конца 2022 года.

В дни открытия сезона 1 и 2 октября зрителей ждет большая премьера - семейный мюзикл Максима Дунаевского «Мэри Поппинс» (6+).

В сопровождении оркестра Музтеатра будут звучать знакомые с детства песни: «Непогода», «Леди Совершенство», «Лев и брадобрей», «33 коровы» и, конечно, «Ветер перемен». А также множество других композиций - мюзикл, в отличие от фильма, насыщен ими гораздо больше. Впервые на сцене в главных ролях появятся юные актеры - воспитанники Детской театральной студии театра.

Затем, 19 ноября, зрителей ждет еще одна премьера в новом формате - опера-концерт Моцарта «Волшебная флейта» (16+). На волне успеха предыдущей постановки «Свадьба Фигаро» (16+) театр решил продолжить знакомить публику с известнейшими классическими произведениями, облеченными в современную, более «компактную» и доступную форму. Когда не будет длинных речитативов и хоровых сцен, а прозвучат лишь самые известные арии и ансамбли, мелодии которых знакомы не только любителям классики, но и каждому человеку, неравнодушному к музыке.

А 10 и 11 декабря Музыкальный театр предложит, пожалуй, самую грандиозную постановку грядущего сезона - мировую премьеру мюзикла «Снегурочка» (12+) по все тому же Александру Островскому. Его знаменитая пьеса-сказка уже стала основой оперы, балета, драматических постановок, мультфильмов и кинолент. А вот мюзикла пока еще не было. Для калининградцев он создается с нуля: музыка, либретто, тексты арий, костюмы, сценография, танцы и многие другие составляющие уже, как говорится, в процессе. Добавим, что в постановке, на которую театр выиграл федеральный грант, принимают участие лауреаты премии «Золотая маска».

«Act.Opus»: эксперимент и перформанс

Экспериментальный театр и театр перформативных искусств в Калининграде существует уже не первый год и успел сформировать свою аудиторию. В этом сезоне здесь будет тоже немало любопытного.

Спектакли проходят в арт-пространстве «Дом молодежи» на улице Октябрьской, 76. Большой зал собирает до 150 человек, малый - до 60. И вот 29 и 30 октября здесь состоится премьерный показ спектакля «С училища» (18+) Андрея Иванова.

- Это история о девушке, которая учится в ПТУ и влюбляется в преподавателя - рассказывает режиссер и руководитель театра Катерина Саган. – Также 24 сентября мы повторим «Человека из Подольска» (18+) - это одна из наших самых популярных постановок. И 15-16 октября будет повтор потрясающего спектакля «Черная пурга» (18+) - многие зрители говорят, что это смесь всего произошедшего в России и мире на протяжении последних двух лет.

Шесть лет назад, когда театр еще только создавался, он был единственным современным театром в Калининграде и продолжает оставаться таковым. Здесь используют только новые тексты, новую драму, стараются к постановкам подходить с новыми режиссерскими формами. Островского и Чехова не увидишь, а вот что-то модерновое - запросто. Что неизбежно отражается и на сценографии, и на декорациях, и на игре актеров. Так что неподготовленный зритель, скорее всего, будет, скажем так, удивлен.

- Но мы не пытаемся никого шокировать, - уверяет Саган. - Такая форма в настоящее время уже никому не нужна. Поэтому стараемся избегать моментов, когда зритель сидит и говорит: «Боже, что вообще происходит?! Совершенно ничего не понятно!» Хотя, конечно, за каждым не уследить.

Театр кукол: такое разное исполнение

Новый сезон откроется 6 сентября постановкой «Мойдодыр» (6+). В рамках реализации федеральной программы «Культура малой Родины» в репертуаре появился красивый спектакль «Аленький цветочек» (6+). Еще из свежих работ – «Каштанка» (6+), «Незнайка и его друзья» (6+).

В Театре кукол решились на эксперимент - для малышей поставили «Каштанку». Фото: «Act.Opus».

Примечательно, что сегодня театр работает с разными режиссерами, благодаря чему и спектакли предлагает зрителям самые разные: теневые, кукольные, есть и моноспектакль с яркой актерской работой.

Кстати, уже готовятся все необходимые документы для проведения ремонта крыши и фасада красивейшего здания бывшей кирхи Королевы Луизы, в котором расположен театр.

«Тильзит-театр»: и здесь играют классику

«Тильзит-театр» уже открыл свой 66-й сезон 16 сентября премьерой спектакля «Бесприданница» (16+). Да-да, опять-таки по Островскому (обратите внимание, третья премьера в нынешнем сезоне с обращением к этому автору!).

«Бесприданница» в Тильзите: оркестр, слезы и любовь. Фото: «Act.Opus».

Как рассказали в театре, еще в начале августа приехал режиссер, друг театра Олег Анищенко - основатель и эксперт театральной школы HOMO LUDENS, режиссер и актер московского «Театра на Юго-Западе».

- Олег очень полюбился нашему театру еще со времен «Школы Актерского Мастерства», где он проводил тренинги, - сообщили в труппе.

В итоге получился большой спектакль, где есть оркестр, танцы, яркие костюмы и, как говорят побывавшие на премьере зрители, читаются новые смыслы.

Что ж, на то она и классика – всегда про сегодня.