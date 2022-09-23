Неизвестная война: Ворваться в Германию и не умереть

Зачастую форсировать реки приходилось на самодельных плотах. Фото: Аркадий ШАЙХЕТ.

Непосредственно к границам Третьего рейха советским войскам удалось выйти в результате пятого из т. н. «сталинских ударов», главной составляющей которого стала наступательная операция «Багратион». Она продолжалась с 23 июня по 29 августа 1944 года, ну а решающий прорыв осуществила 5-я армия 3-го Белорусского фронта.

Контратака на подступах

Первой у пограничной реке Шешупе оказалась 159-я стрелковая дивизия. Командовал ею уроженец деревни Комарово современного Брейтовского района Ярославской области генерал-майор Николай Калинин. По его словам, долгожданное событие имело место 17 августа.

Накануне 558-й стрелковый полк под прикрытием темноты сначала подошел к шоссе, тянувшемуся вдоль восточного берега Шешупе. В журнале боевых действий отмечено, что немцы с величайшим упорством бились на подступах к фатерлянду, организовав защитный рубеж, насыщенный множеством окопов-ячеек и усиленный самоходными орудиями и танками.

Положение осложнялось еще и тем, что соседи - 491-й и 631-й стрелковые полки приотстали. Воспользовавшись этим, в 5 утра немцы пошли в контратаку: на левый фланг 558-го полка обрушилось, как утверждается в боевых донесениях, примерно 100 танков. Практически одновременно до двух батальонов их пехоты, поддерживаемые самоходками и бронетранспортерами, нанесли удар по позициям 631-го полка. Из-за реки открыла огонь тяжелая артиллерия.

«На участке 558-го стрелкового полка сложилась своеобразная ситуация, - вспоминал потом комдив Калинин. - Стрелковые батальоны, отразив натиск гитлеровцев с фронта, погнали их к границе. В то же время 36 фашистских танков прорвалось в тыл полка, угрожая огневым позициям артиллерии. Без пехоты они были не так опасны, и я приказал вырвавшимся вперед подразделениям продолжать движение на запад, а ликвидацию пробившихся через передний край неприятельских машин возложить на артиллеристов и тыловые подразделения».

В этом бою геройски погиб командир батареи полковых 76-мм пушек старший лейтенант Иван Чумахин.

«Теперь можно и в госпиталь»

В 11.00 наши части провели короткую артподготовку и перешли уже в общее наступление. Однако немцы, надо отдать им должное, сумели перегруппироваться и где-то метров за 400 до границы снова контратаковали. На западной окраине литовской деревушки Войтишки противоборствующие стороны сошлись в рукопашной.

Действуя гранатами, штыками и прикладами, бойцы 1-го батальона старшего лейтенанта Григория Галутвы уничтожили до 300 вражеских солдат и офицеров, подбив 2 «Штуга» и 4 танка. Остатки немецкого подразделения сбросили в реку и ровно в 12.05 вышли к линии государственной границы СССР. Помимо комбата Калинин упоминает командира одного из взводов - младшего лейтенант Гавриловича, командира отделения Карпова, рядовых Абабина, Марченко, Демьянова, Горшкова, Титова, Сысоева, которые первыми восстановили рубежи Родины на данном участке.

С другого берега Шешупе по наступающим стреляли из пушек, минометов, ружей, пулеметов - в общем, из всего чего только можно. Наш батальон был вынужден залечь и начать окапываться. Но осознание того, что война на своей территории уже закончилась, переполняло всех эмоциями.

«Несмотря на сильный огонь из-за Шешупе, радостно возбужденные бойцы обнимались и целовались, - подтверждает генерал Калинин. - На месте пограничных знаков установили красные флаги. Запомнился такой эпизод. Сержант Рзаев был ранен в ногу буквально за несколько десятков метров до границы. Санитары подхватили его, чтобы унести в тыл. Но Рзаев отстранил их и пополз к заветному рубежу. Лишь окропив его собственной кровью, он успокоился. «Теперь можно и в госпиталь», - прошептал он».

Высота лейтенанта Серова

Немедленно проявились и другие особенности национального характера: едва выбившим в результате тяжелейшего боя врага со своей земли советским солдатам уже не терпелось перенести военные действия на территорию ненавистного захватчика. Каждый до того хотел первым вступить в пределы фашистской Германии, что не пугал даже непрекращавшийся обстрел из-за реки.

Согласно одной из версий счастливцем оказался командир стрелкового взвода также вышедшего к Шешупе 491-го полка Николай Серов. Младший лейтенант вместе с пятью бойцами связал из бревен небольшой плот. На нем они и переправились на западный берег, сумев занять тактически важную высоту. От такой наглости немцы пришли в исступление и, горя желанием выбить «иванов» обратно, предприняли пять атак кряду, но безуспешно.

За свой подвиг Николай Озеров удостоился звания Героя Советского Союза, получив его посмертно. Фото: архив Минобороны РФ.

За свой подвиг младший лейтенант удостоился звания Героя Советского Союза, получив его посмертно: 5 сентября в очередном бою офицер был тяжело ранен и через несколько часов скончался в полевом госпитале. Похоронили Николая Серова сначала неподалеку, у местечка Лобержупе. Позднее прах перенесли в городок Кудиркос-Науместис, на военное кладбище, где, по официальным данным, похоронено 2520 военнослужащих РККА, из которых известны имена только 1442.

«Красное знамя» рядового Чубука

Впрочем, помня, что первым к Шешупе вышел все-таки 558-й полк, стоит принять во внимание запись в его журнале боевых действий, которая гласит, что первыми к урезу воды добрались «сержант Бакров С. Е., рядовые Чубук и Колотухин А. Ф.». Рядовой Чубук взял в руку штурмовой флаг и прямо в одежде бросился в реку, переплыл ее, водрузил красное полотнище «на западном берегу» (конкретный объект не указан) и возвратился на восточный берег. Все это время Бакров и Колотухин прикрывали товарища огнем из своих автоматов.

В представлении на красноармейца Василия Чубука указано даже точное время его подвига – 18.00. По мнению командира полка, его солдат был достоин «Золотой Звезды», однако начальство ограничилось орденом Красного знамени. Кроме него Василий вернулся домой с медалью «За отвагу» и орденом Славы III степени.

Плацдарм сержанта Коробова

Наконец, командир 159-й дивизии Николай Калинин рассказывает о помощнике командира взвода отдельной учебной роты, действовавшей в районе села Рудзе современного Шакяйского района Литвы:

«Под прикрытием артиллерии курсанты учебной роты начали преодолевать бурную реку. Горстка храбрецов захватила узкую прибрежную полоску. Командовал ими сержант Коробов. Фашисты четыре раза пытались сбросить их в воду. Но не смогли этого сделать. К вечеру за Шешупе реяло уже несколько советских флагов».

В наградном листе на имя Михаила Коробова значится, что он «…в ночь с 16 на 17 августа, выполняя боевую задачу, возглавлял группу бойцов, маневрируя огнем, подошел вплотную к группе немцев и решительным броском выбил их с занимаемого рубежа, уничтожив при этом до 40 и улучшив наши позиции. 17 августа товарищ Коробов первым вышел на государственную границу, потом броском форсировал под огнем противника реку Шешупе, закрепился на другом берегу, вел наблюдение и разведку, передавая ценные данные о противнике и корректируя огонь нашей артиллерии».

Михаил Коробов также стал Героем Советского Союза. Фото: russiainphoto.ru

Михаил Коробов также стал Героем Советского Союза, но в отличие от Николая Серова сержант выжил на той войне, хотя в октябре того же 1944-го также получил тяжелое ранение. Победу он встретил в госпитале, а в декабре 1945 года был демобилизован. В гражданской жизни Михаил Николаевич успешно реализовал себя как ученый-геолог.

Вместо послесловия

При всей идеологической подоплеке данного события в конце концов не так уж важно, кто именно из советских воинов первым вступил на германскую землю. Но знаете, что объединяет всех трех героев, о которых рассказывается в этом газетном материале? Каждому из них на момент совершения подвига было по 20 лет…