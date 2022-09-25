Могут ли отправить домой из военкомата и как выехать за границу: 5 вопросов о частичной мобилизации в Калининграде

Отправка мобилизованных в Калининградской области в воинские части Балтийского флота уже началась. Фото: Александр Подгорчук

В субботу, 24 сентября, состоялся первый с начала частичной мобилизации брифинг военного комиссара Калининградской области Юрия Бойченко. Мы выбрали ответы на самые актуальные вопросы, а также некоторые комментарии областных властей.

О повестках

О необходимости явиться в военкомат мобилизованных оповещают не только повестками. Как сообщил Юрий Бойченко, используются «все способы, которые предусмотрены, включая телефон». Однако, по словам военкома, даже получение повестки еще не означает, что военнообязанного тут же отправят в воинскую часть.

– Но он обязан явиться в военкомат, где проверят его учетные документы, оценят состояние здоровья, и тогда призывная комиссия вынесет решение о призыве гражданина на военную службу или освобождении от нее, - добавил Бойченко. - В области проживает достаточно граждан, имеющих боевой опыт, чтобы не призывать тех, кто таковым не обладает.

О работниках предприятий

Руководителей калининградского бизнеса Юрий Бойченко заверил:.

- Если все ваши сотрудники получили повестки, это тоже еще не означает, что они все будут в итоге мобилизованы. Мы имеем четкие указания не призывать на военную службу более 30 процентов от штатной численности персонала предприятий и организаций.

По словам военкома, волонтерские организации параллельно ведут работу с предпринимателями, желающими помочь вооруженным силам материально.

О неявке в военкомат

- Если кинули [повестку] в почтовый ящик и человек не явился, составляются списки всех неоповещенных граждан. Эти списки будут передаваться в органы, и совместно с участковыми эти граждане будут разыскиваться, - сообщил Бойченко.

Военком уточнил: те, кто не явился в военкоматы, еще не признаны уклонистами автоматически.

- Возможно, они поменяли адрес, возможно, в наших военно-учетных документах устаревший его адрес. Через МВД, ЗАГСы, центры занятости, во все наши структуры будут рассылаться списки с целью установления его места проживания, работы и в дальнейшем оповещения его установленным порядком, - объяснил Бойченко.

Списки всех, кто умышленно уклоняется от явки по повестке, передают в Следственный комитет.

- Хочу напомнить, что наказание за уклонение от военной службы сейчас существенно ужесточили, для виновных предусмотрены длительные сроки лишения свободы, - отметил Бойченко.

О выезде за границу

По словам Юрия Бойченко, списки тех, кто ограничен в выезде за границу, «уже отправлены». В пресс-службе правительства Калининградской области уточнили, что запрет коснется не всех.

- Речь идет о людях, которым повестки выписаны, но по разным причинам еще не вручены: либо человек уклоняется, либо адрес неверный указан, либо он еще просто не получил повестку, - уточнил руководитель пресс-службы Дмитрий Лысков.- Фамилии-имена и паспортные данные этих людей действительно переданы для ограничения текущего выезда за территорию нашей страны. То есть если в аэропорту на паспортном контроле вам говорят: «Извините, выезд закрыт», значит, на вас есть повестка. Если на вас повестка не выписана и вы не в списках тех, кто подлежит мобилизации, тогда никаких проблем для вас нет - даже если вы чисто теоретически по параметрам подходите под частичную мобилизацию.

Об отправке в войска

Отправка мобилизованных в Калининградской области в воинские части Балтийского флота уже началась. По словам военкома, там калининградцы пройдут необходимую переподготовку перед отправкой в зону боевых действий.