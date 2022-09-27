Калининградка выиграла у знатоков 300 000 рублей

В этот раз за один вечер Жанна сорвала куш сразу дважды. Фото: Первый канал

В воскресенье, 25 сентября, на Первом канале стартовала осенняя серия игр «Что? Где? Когда?». Открытие получилось необычным. За столом, сменяя друг друга, играли сразу две команды - Константина Рудера и Дениса Элькиса. По условиям, после каждого неправильного ответа одна шестерка знатоков уступала место другой.

Вопрос калининградки Жанны Бойченко выпал команде Рудера, когда счет был 4:4. Наша землячка прислала членам элитарного клуба такое задание:

«В конце XIX века, когда во всем мире телевидения еще не было, радио не пришло в каждый дом, а газеты печатались заранее, одна метеорологическая служба нашла решение, как сообщать населению краткий прогноз погоды на сегодня. «Похолодание», «потепление», «дождь», «туман». Особенно актуально это было для жителей сельской местности. Что придумали в метеорологической службе и что за служба им в этом помогла?»

После минуты обсуждения капитан дал право ответа Никите Баринову.

- Мы предполагаем, что оповещение проходило с помощью колокольного звона, - выдал версию знаток. - Были какие-то условные сигналы, которые можно было донести до одного жителя селения, который рассказал бы остальным, какая ожидается погода. А когда люди собирались на церковные службы, они могли слышать эти колокола.

Отвечать поручили Никите Баринову, но его версия оказалась ошибочной. Фото: Первый канал

Ответ оказался ошибочным, хотя правильная версия во время минуты обсуждения за столом звучала. Как оказалось, прогноз погоды приходил на почту, а сотрудники почтовых отделений ставили на газеты или письма специальные штемпели.

Как оказалось, прогноз погоды приходил на почту, а сотрудники почтовых отделений ставили на газеты или письма специальные штемпели. Фото: Первый канал

Ошибка команда Рудера принесла Жанне Бойченко 100 000 призовых рублей и приблизила знатоков к поражению. Спустя три раунда они уступили телезрителям с общим счетом 5:6.

Вопрос калининградки в итоге признали лучшим во всей игре, что добавило Жанне еще 200 000 рублей. Таким образом, общая сумма выигрыша за вечер составила внушительные 300 000.

Как уже сообщала «Комсомолка», вопросы Жанны (раньше она работала в газете «Страна Калининград», а сейчас - копирайтер) выпадают знатокам «Что? Где? Когда?» с завидной регулярностью. Не так давно, в мае нынешнего года, это произошло в первой игре летней серии, но тогда команда молодых знатоков нашла правильный ответ. В 2021 году калининградке везло чаще: ее вопросы звучали в эфире весной и осенью, и оба раза знатоки ошибались в ответах, что увеличило состояние нашей землячки на 400 000 рублей.