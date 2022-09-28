В Калининграде назвали имена победителей журналистского конкурса «Про добро»

Среди победителей - журналист «Комсомольской правды» Надежда Ржевская. Фото: Общественная палата Калининградской области

Во вторник, 27 сентября, в ресторане «Геркулес» прошла церемония награждения победителей журналистского конкурса «Про добро».

Инициативу Общественной палаты Калининградской области - отметить лучших именно в социальной журналистике - поддержало не только министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области, но и компании «Калининградстройинвест» и Britannica Project, выступившие в качестве генеральных партнеров.

Обращаясь к номинантам, глава Общественной палаты Калининградской области Игорь Селиванов напомнил главную цель состязания:

- Конкурс «Про добро» призван помочь общественным организациям региона рассказать о своей деятельности, поддержать социальную журналистику, привлечь внимание жителей области к работе НКО и проблематике, которой они занимаются. На соискание премий в восьми номинациях поступило более 40 проектов. Жюри с большим интересом знакомилось с представленными работами, выбор был непростым, потому что много достойных, в ваших материалах есть главное – человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, могут помочь, и эта помощь рядом, - подчеркнул Игорь Селиванов.

Среди победителей – журналисты, рассказавшие истории о человеке и для человека. Оксана Обрехт (газета «Волна») написала о девочке Еве из Луганска, минувшим летом побывавшей в Зеленоградске. Елена Волова (портал «Клопс») стала автором сюжета о жизни мусульман в Калининградской области. Татьяна Чеботарева (газета «Страна Калининград») разобралась в тонкостях деятельности поисковых отрядов. Материал Евгении Иванковой (газета «Аргументы и факты») о работе благотворительной организации «Крылья помощи» признан лучшим в номинации «Кто, если не мы». Отмечена и работа нашей коллеги – журналиста «Комсомольской правды» Надежды Ржевской. Она одна из первых прошла постковидную диспансеризацию и своим материалом помогла читателям, кому только предстояла оценка здоровья после перенесенного нового заболевания, практическими советами.

Всего дипломами и денежными вознаграждениями отмечены восемь авторов.

Добавим, в региональной Общественной палате заверили: конкурс «Про добро» станет ежегодным.

Поздравляем!