«Женщина интеллигентной профессии желает познакомиться»: о чем писали в первом рекламном издании Калининграда

Порой наши рекламисты позволяли себе какие-то несоветские вольности. Фото: Архив автора

Нет, вообще реклама у нас была и до этого. Только выходила она лишь где-то на газетных задах, а выглядела, как правило, неброско. Но все же – была. И даже – развивалась. Мало-помалу рынок информации на коммерческой основе рос, больше становилось заказчиков, желающих поэффектнее подать рекламу своих услуг или товаров.

Вот однажды и было решено создать в Калининграде специализированное издание. И 12 января 1973-го в местных киосках «Союзпечати» впервые появилось иллюстрированное рекламно-информационное приложение к газете «Калининградская правда».

Та первая ласточка выглядит робким птенчиком на фоне нынешних рекламных ястребов. Ведь даже там реклама оставалась по-советски деловой, некрикливой, никакой агрессии. Как и ранее, она советовала, а не навязывала. Тем не менее это был своего рода прорыв. Еженедельник, где вместо партийной – обычная жизнь. Что же было в первом номере?

Служба быта предлагала пользоваться услугами фабрики ателье «Индпошив» и бюро Горсправки. Универмаг «Маяк» проинформировал о новых поступлениях товаров. Магазин «Дары моря» и Калининградский рыбоконсервный комбинат презентовали только что разработанные продукты – пасту «Океан» и «Крилевое масло». Также там можно было познакомиться с карточками «Спортлото» нового образца, узнать, как их заполнять, где они продаются. Еще имелись раздел объявлений об обмене квартир и программа передач телевидения и радио на будущую неделю, что особенно порадовало читателя. И за все это – всего две копейки!

Социальная реклама времен развитого социализма. Фото: Архив автора

Через неделю, в следующую пятницу, 19 января 1973-го, вышел второй номер рекламного вестника. И в то далекое утро его уже вовсю спрашивали в киосках. Калининградцы сразу по достоинству оценили эту местную печатную новинку. К слову, потом там открылась и рубрика знакомств. «Женщина 44 лет интеллигентной профессии с ж/п (жилой площадью. – Ред.) желает познакомиться с бывшим военным без в/п (вредных привычек) не старше 50-ти для создания семьи». Подобные «непристойные» объявления, которые в советских газетах раньше было невозможно представить, надолго стали хитом. Их увлеченно читали даже те, у кого в личной жизни был порядок.

45 лет назад:

15 копеек – и ты в игре

В 1978 году в городе заработали первые игровые автоматы. Эти невиданные у нас доселе чудеса техники в январе 1978-го были установлены в фойе кинотеатров «Заря» и «Октябрь» (ныне – Дом искусств). Перед сеансом там стало можно полетать на истребителе и пострелять из снайперской винтовки, прокатиться на авто и провести футбольный матч, попробовать себя в роли танкиста и погонять шайбу.

«Аттракционы малых форм» вызвали огромный интерес у всех от мала до велика.

Этот вражеский корабль уже успешно торпедирован. Фото: Архив автора

Однако основная масса игроков в начале января 78-го пришлась все же на школьников. В том числе и потому, что взрослые, отгуляв Новый год, отправились на работу. А детям и в те времена полагались зимние каникулы. И тут такое крутое развлечение подоспело.

Что касается меня, самым любимым был «Морской бой». Забросил 15-копеечную монету, прильнул к окуляру перископа (до сих пор помнится запах резиновой оправы) – и давай бить торпедами по вражеским кораблям, возникающим на горизонте.

Сегодня 15 копеек – увы, ничто. Тогда же на них можно было купить, например, какую-нибудь вкусноту. Но пара минут на игровом автомате казались слаще…

60 лет назад:

Самый большой и продвинутый

12 января 1963-го в Калининграде открылся новый кинотеатр – «Россия». Самый большой и продвинутый. Не просто кинотеатр, а киноконцертный зал, который не ушел на второй план даже после того, как в 1975 году вступил в строй «Октябрь» – крупнейший в области кинотеатр. И 90-е, в отличие от него, «Россия» пережила. А после реконструкции в 1999 году она опять стала одним из главных залов.

«Россия» была не только кинотеатром, но и концертным залом. Фото: Архив автора

Кстати, 60 лет назад на открытии был показан первый отечественный широкоформатный фильм «Повесть пламенных лет», который снимался в том числе у нас. А вот в 1999-м на «переоткрытии» показывали уже американскую ленту «Конец света».

Впрочем, когда родной кинематограф оклемался, тут не забывали и российские новинки. Казалось, «Россия» встроилась в изменившиеся реалии. Однако десять лет спустя ее сочли устаревшей. И в 2013 году на месте снесенного ККЗ открылся мультиплекс «Синема Парк».