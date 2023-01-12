Над Калининградом пролетит «комета неандертальцев»: как и когда ее можно увидеть

Кометы - редкие гостьи в нашем небе. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Комета C/2022 E3 (ZTF) была обнаружена сравнительно недавно - 2 марта 2022 года. Открытие сделали в Паломарской обсерватории в Калифорнии. И вот, не прошло и года, как космическая гостья готова лично появиться на нашем небосклоне.

По расчетам ученых, сегодня, 12 января, комета достигнет перигелия, то есть максимально приблизится к Солнцу - расстояние между ними составит чуть больше одной астрономической единицы. Впрочем, для обычного наблюдателя в Калининграде это пока мало что значит.

- Сейчас невооруженным глазом комету практически не видно. С нашей погодой и атмосферой так вообще без вариантов, - рассказал «Комсомолке» астрофизик, руководитель астрономического сообщества БФУ имени Канта Алексей Байгашов.

Всем, кто ждет яркого зрелища, расстраиваться рано. Дело в том, что с каждым днем комета начнет приближаться к Земле. До столкновения, к счастью, не дойдет, зато условия для наблюдения улучшатся. Первая возможность разглядеть комету представится 21-22 января, когда в новолуние на небе не будет «лишнего» света от спутника Земли. Комета пройдет между созвездиями Малой и Большой Медведицы и станет видна в обычный бинокль. За городом, вдали от искусственного освещения, появится шанс увидеть ее и без оптических приборов.

Максимально комета приблизится к Земле 1 февраля.

- Мы даже попытаемся ее фотографировать, - обещает Алексей Байгашов.

Еще одна возможность обнаружить комету в небе появится 10 февраля, когда она пройдет близко к Марсу.

Летящая к нам на всех парах C/2022 E3 (ZTF) имеет диаметр около километра, что не так уж много. Она прибыла из облака Оорта, которое окружает Солнечную систему. Последний раз комета пролетала мимо Земли в период верхнего палеолита, когда по нашей планете бродили неандертальцы. Следующий визит ожидается еще через 50 000 лет, но есть риск, что этого не произойдет - после нынешнего визита комету может навсегда выбросить из Солнечной системы. В общем, спешите видеть!

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Разумеется, кометы в наших краях видели и раньше. Первое свидетельство датируется в хрониках февралем-мартом 1402 года. Затем был 1577 год (событие выпало на начало регентства Георга Фридриха). Суеверные жители посчитали появление кометы дурным знаком и связали ее прилет со вспышками дизентерии и чумы – правда, те произошли не сразу, а лишь несколько лет спустя.

23 января 1680-го появление кометы тоже произвело на жителей Кенигсберга сильное впечатление. «После захода солнца над землей был виден ужасный след», - писал один из напуганных очевидцев.

В июле 1910 и феврале 1986 года в наших широтах наблюдалась комета Галлея. В июле 2020 года калининградцы любовались кометой С 2020 F3(Neowise).