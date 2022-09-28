Топ-5 способов сэкономить на аренде квартиры в Калининграде

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Съемное жилье в Калининграде всегда пользовалось спросом — и у туристов, и у тех, кто переселяется в наш регион. А это всегда влияет на цены: низкими их вряд ли назовешь.

Сейчас средняя стоимость аренды квартиры в городе составляет около 20-30 тысяч рублей (в зависимости от количества комнат и расположения дома). Это меньше, чем год назад, потому что из города уехали иностранцы и многие представители крупных зарубежных компаний. А у многих россиян, которые все же хотят перебраться в Калининград, доходы снизились и дорогие варианты им просто не по карману. Поэтому те, кто хотят снять недвижимость на длительный срок, ищут любую возможность сэкономить.

Вместе с экспертами рынка и сервиса недвижимости Домклик от Сбера собрали несколько советов о том, как недорого снять квартиру в Калининграде.

ВЫБИРАЙТЕ РАЙОН

Стоимость аренды во многом зависит от расположения жилья. Каждый район Калининграда имеет свои особенности по состоянию жилого фонда, транспортной доступности, наличию инфраструктуры. Поэтому одинаковые квартиры могут стоить по-разному — иногда цены отличаются в полтора-два раза. В городе самые дорогие квартиры сдаются, естественно, в центре, в области — в Зеленоградске: там за месяц аренды придется заплатить 30-40 тысяч рублей. Среди наиболее экономичных районов Калининграда можно выделить Сельму, Балтийский, поселок Прибрежный, Васильково. Добираться туда не всегда удобно, возможно, не так развита инфраструктура, зато и в месяц платить придется в среднем 15-17 тысяч рублей (если не брать пик сезона).

Поселок Прибрежный расположен на берегу Калининградского залива и входит в состав Московского административного района Калининграда. Фото: Shutterstock

НЕ ТОРОПИТЕСЬ

Спешка и суета в любом деле ни к чему хорошему не приводит, а когда речь идет о поиске квартиры в аренду на длительный срок, надо действовать максимально разумно. Сейчас в Калининграде еще продолжается бархатный сезон и многие собственники сдают квартиры посуточно. А это значит, что предложений для долгосрочной аренды мало и цены на нее завышены. Когда туристы уедут, это посуточное жилье можно будет снять надолго и дешевле - собственникам квартир так или иначе нужны будут жильцы, вот тогда и сможете диктовать свои условия. Поэтому запаситесь терпением и мониторьте предложения и цены. Делать это можно на сервисе недвижимости Домклик от Сбера, где представлен большой выбор квартир для аренды как посуточно, так и на длительный срок.

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ТОРГУЙТЕСЬ

Сложная мировая и экономическая ситуация сказалась на рынке аренды Калининграда. Раньше, например, хорошие квартиры были востребованы иностранцами, бизнесменами, собственники сдавали их за 40-45 тысяч рублей в месяц. Теперь эти предложения уходят на местный рынок и стоят дешевле - 30-35 тысяч рублей. Но можно попробовать скинуть еще несколько тысяч рублей. Особенно если квартира сдается в старом доме и без нового ремонта.

Однако в погоне за низкой ценой будьте внимательны и не попадитесь на удочку мошенников: всегда держите в голове поговорку про бесплатный сыр и мышеловку. Впрочем, к сомнительным схемам порой прибегают не только собственники. Эксперты сервиса Домклик напоминают: хитрить могут и сами арендаторы квартир. О частых схемах обмана квартиросъемщиков и арендодателей можно почитать здесь.

РАССМОТРИТЕ МАЛЫЕ ГОРОДА

Тенденция этого года - в Калининградской области появился спрос на жилье в малых городах: Гусеве, Правдинске, Черняховске, поселке Железнодорожном. Люди приезжают в регион жить и работать, поэтому ищут варианты подешевле и снимают их на долгий срок. К примеру, в городе Гусев Калининградской области двухкомнатную квартиру площадью 47,6 кв метров можно снять за 8 тысяч рублей в месяц. В Калининграде жилье похожей площади обойдется в 22-25 тысяч рублей в месяц. С учетом растущей популярности работы на удаленке (и компактных, в общем-то, размеров региона) — это идеальный способ сэкономить на аренде.

В Черняховске ведутся активные работы по благоустройству с целью восстановления исторического облика центральной части города. Фото: Татьяна ЧЕРКАСОВА

АРЕНДУЙТЕ ВСКЛАДЧИНУ

Снять многокомнатную квартиру дороже, но иногда именно такие варианты расположены в хороших местах. Выход - найти себе партнера и снимать жилье «на паях». Популярность совместной аренды растет - это хороший способ сэкономить, особенно для молодежи. Искать соседей можно среди друзей, сокурсников, родственников или на специальных сайтах, в соцсетях. Главное, договориться заранее, как вы будете оплачивать аренду - поровну или пропорционально занимаемой площади. Совместное проживание сокращает плату за коммунальные услуги, а также риелторскую комиссию, залог.

Подробнее о том, как снять жилье не только по карману, но и по душе — советуем прочитать в журнале сервиса Домклик.