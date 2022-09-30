Новое жилье на острове: Дизайнерские люстры и калининградская мебель

Возведение жилого блока полностью завершено. Фото: Григорий ГАНИН

В четверг в Калининграде состоялся пресс-тур на Октябрьский остров, во время которого журналистам презентовали жилье для преподавателей и студентов культурно-образовательного кластера. Это пять домов (387 квартир) и студенческое общежитие Балтийской Высшей школы музыкального и театрального искусства (150 мест). Все здания находятся рядом - на глазах растет новый город.

ЗАЕЗЖАЙ И ЖИВИ!

Преподавателям в жилом комплексе предлагаются комфортные двух- и трехкомнатные квартиры. Есть и однокомнатные для педагогов с ограниченными возможностями здоровья.

- Еще на этапе планирования объектов культурно-образовательного комплекса в Калининграде был учтен тот факт, что все здания должны быть общедоступными, - особенно подчеркнул генеральный директор компании «СТГ-Запад» Дмитрий Ржанников. - Учиться, преподавать и жить в комфортных условиях на территории кластера может и маломобильная группа населения - в служебном жилье обустроена безбарьерная среда. Ударопрочные двери с контрастными маркировками, широкие проемы входных зон, рельефная плитка на полу, мнемосхемы и таблички с азбукой Брайля – это и многое другое уже реализовано.

Приближаемся к одному из корпусов и оказываемся рядом с обустроенными детскими площадками. Вся игровая зона защищена покрытием из резиновой крошки для смягчения падений. Для взрослых здесь же установлена спортивная площадка с тренажерами, есть велопарковки, зоны отдыха. Сформированы газоны, уже прижились декоративные кустарники.

Так выглядит служебная квартира для преподавателей и артистов. Фото: Григорий ГАНИН

- Служебные квартиры построены по принципу «заезжай и живи!», - подчеркнул Ржанников. - В помещениях выполнен современный дизайн. Жилье обеспечено всей необходимой мебелью и бытовой техникой. С будущими пользователями обсуждалась каждая мелочь: цвет, фактура, функциональность, производитель используемых материалов, интерьерные решения.

- А мебель в квартирах калининградская? – уточнил заместитель председателя правительства области Илья Баринов, который осматривал дома вместе с журналистами.

- Калининградская, - заверил руководитель компании. Он также подчеркнул, что все необходимые материалы на строительных площадках есть и возведение объектов культурно-образовательного кластера идет полным ходом.

НА КАЖДУЮ КВАРТИРУ - СВОЯ ПАРКОВКА

Сегодня жилой комплекс проходит процедуру ввода в эксплуатацию. В ближайшее время одну из квартир займет семья преподавателей филиала Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства «Балтийский» в Калининграде. Григорий Афанасьев – преподаватель по классу флейты, а его супруга Юлия учит детей теоретическим дисциплинам.

- Первые впечатления от квартиры? – Григорий Афанасьев немного растерян: то ли от количества «уставившихся» на него фото- и видеокамер, то ли он правда так впечатлен увиденным. – Самые лучшие! Очень красивое, комфортное жилье, рядом с работой. О таком только мечтать можно.

В квартире действительно есть все: от дизайнерских люстр и занавесок в тон стен до современной бытовой техники и набора мебели в едином стиле. Заезжай с одним чемоданом и твори!

А как же магазины, аптеки, парковки – все то, что нужно для жизни? По словам Дмитрия Ржанникова, в цокольных этажах жилых домов предусмотрено размещение необходимой социальной инфраструктуры. Рядом с комплексом построены парковки: для каждой квартиры – одно парковочное место.

У НАС НЕ КУРЯТ

Около студенческого общежития журналистов встретила директор филиала Российского государственного института сценарных искусств (Балтийская Высшая школа музыкального и театрального искусства) Юлия Алейникова.

Наш гид обратила внимание, что рядом с общежитием обустраивается спортивная площадка, есть велопарковка. Установлена площадка для раздельного сбора мусора.

- Жилые секции общежития – это полностью оборудованные двухкомнатные квартиры с хорошо продуманным функционалом мебели и оборудования для полноценной жизни и работы наших студентов, - отметила Алейникова. - При желании студенты могут отдыхать, общаться и работать в специальных помещениях по типу коворкинга, которые расположены на каждом этаже.

А так - комната в студенческом общежитии. Фото: Григорий ГАНИН

Одна жилая секция – это две комнаты (на четыре человека), кухонная зона, туалет, душевая. В комнатах есть место и для работы, и для отдыха.

Руководство вуза также делает особенный акцент на созданной комфортной среде для студентов с ограниченными возможностями здоровья.

- Для инклюзивных студентов на первом этаже оборудованы специализированные жилые отделения, предусматривающие особенности их жизни и работы. На первом этаже здания располагается свой медицинский кабинет с процедурной, что позволит нам превентивно заботиться о здоровье учащихся и сотрудников, - рассказала Юлия Алейникова.

Рассматривая комнаты для студентов, невольно вспоминаешь свою студенческую юность в общежитии с букетом бытовых сложностей, на разрешение которых порой уходило очень много времени. Для завтрашних студентов созданы все условия – реализуй себя в учебе и творчестве на всю мощь! Первых 150 жильцов здесь ждут к 1 сентября 2024 года, когда в новом образовательном кластере начнется учебный год.

И еще один важный штрих. В разговоре с журналистами руководитель вуза призналась, что еще на стадии проектирования общежития формировалась важнейшая задача.

- Мы хотим, чтобы наши студенты здесь не только учились, а именно жили. Для их будущего старта в профессии это играет определяющее значение, - уверена Юлия Алейникова.

...Из открытых окон расположенной недалеко от общежития музыкальной школы тем временем слышится бой в барабан. Игра прерывистая. У юного музыканта явно что-то не ладится.

- Место для курения здесь предусмотрено? – поинтересовался кто-то из журналистов у проходивших у мимо рабочих.

- Ребят, вы, видимо, не поняли, - одернул бригадир. – Ты или на барабане играешь, или куришь – в жизни как-то так!

В новом городе – новые правила.