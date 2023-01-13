Минздрав - калининградцам: Лучший градус алкоголя для жизни? Нулевой!

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На государственном уровне последовательно проводятся меры по укреплению общественного здоровья. И сегодня в рамках указанного нацпроекта реализуется кампания по ЗОЖ «Ноль – лучший градус для жизни».

- Новогодние праздники продолжаются, близятся старый Новый год и Крещение, поэтому некоторые граждане вновь захотят загрузить свой организм спиртным, – отметила главный внештатный специалист регионального минздрава по медицинской профилактике Людмила Калинина. – Но при этом необходимо напомнить, что безопасной дозы алкоголя не существует, разрешенная доза спиртного равняется нулю.

Медицинский специалист отметила, что жители России практически в равной мере злоупотребляют алкоголем: 59% населения регулярно потребляет алкоголь, при этом 79% воспринимают спиртное как неотъемлемую часть праздника, 21% россиян выпивает «для успокоения нервной системы», а 19% таким образом «отдыхает».

Подростки, которым от 12 до 18 лет, употребляют алкоголь, чтобы не потерять авторитет среди сверстников или укрепить свои позиции в компании. Последствия для них могут стать катастрофическими: по данным многих исследований, чем раньше начинается привыкание к алкоголю, тем серьезнее такие последствия. Резкий рост потребления алкоголя начинается после 20 лет.

Люди 19-35 лет потребляют алкоголь в основном в праздники и тоже из-за страха осуждения со стороны общества. Многие считают, что алкоголь помогает расслабиться, и начинают пить чаще, в результате у них развивается алкоголизм. Россияне 36-50 лет выпивают, чтобы расслабиться, по праздникам и от скуки. Это наиболее проблемная группа, так как отказ в этой группе от алкоголя практически невозможен. Люди говорят, что они всю жизнь выпивали по праздникам и никто их не переубедит, что этого делать не нужно.

КОНКРЕТНО

Где найти помощь?

- Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики (Литовский вал, 64а). Врачи подробно расскажут, злоупотребляет ли человек спиртным, а также пояснят, как снизить потребление алкоголя или отказаться от других вредных привычек.

- Областной наркологический диспансер (ул. Барнаульская, 6а).

- Проверить, насколько пострадало здоровье из-за злоупотребления алкоголем, в том числе в новогодние праздники, и получить рекомендации по здоровому образу жизни можно по телефону горячей линии 8-800-200-0-200.