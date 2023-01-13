Война соседей на «Вагонке»: жильцы дома ополчились на хозяина музея, открытого в подвале дома

Агрессивные выходки соседей не раз попадали в объектив камеры наблюдения.

Общий язык не могут найти жильцы дома №71 на улице Харьковской в Калининграде – это длинное немецкое здание, которое тянется вдоль железнодорожных путей.

Одним из участников конфликта оказался основатель музея «РатсхофХаус» Виталий Федоров, человек небезызвестный в среде краеведов. Летом 2021 года он открыл в собственном подвале экспозицию на тему пивоварения Восточной Пруссии и истории района Ратсхоф, водит туристов, угощает желающих липовым чаем, занимается благоустройством придомовой территории.

Музей работает с лета 2021 года и пользуется популярностью. Фото: Предоставлено героем публикации

Однако, как оказалось, не всем это нравится. Недавно переехавшие в дом жильцы – семейная пара – вступили в конфликт с Виталием и другими соседями.

- Вагонка – район пролетарский, рабочий. Так исторически сложилось. В каждом дворе есть свои выпивохи. Можно считать их ходячими экспонатами. Но все жили дружно и мирно, мы все друг друга знаем. А в 2019 году в наш дом заехала семья, с которой отношения не сложились, - рассказывает «Комсомолке» Виталий Федоров.

Бетон вылили на грядки

По совам Виталия все началось с бетона, который жильцы вывалили перед окнами.

- Когда они делали ремонт и занимались стяжкой пола, первым делом выкинули излишки бетона на улицу. С южной стороны дома, где у нас были разбиты грядки, они навалили бетона на цветник. Прямо шланг из окна вытащили и вылили раствор, недолго думая. А у нас там рос и виноград, и розы, и кусты лимонника, которые в октябре плодоносили, - рассказывает Виталий. – Я естественно, попросил бетон убрать. Мне говорили: «Да, да, все сделаем». Прошло 1,5 года. Я не выдержал и организовал субботник.

Затвердевший бетон, вылитый под окна, пришлось выламывать с помощью кувалды. Фото: Предоставлено героем публикации

Во время общей уборки жильцы привели в порядок территорию. Затвердевший бетон пришлось выламывать с помощью кувалды – его вывезли на микроавтобусе.

- Тогда за день управились, разбили красивые грядки. Но противостояние продолжилось – соседи ставили под окнами машину, хотя мест хватает. Говорили: «Нам так удобно». Мы облагородили этот газон. Поехали в питомник под Полесск, купили туи, барбарис, можжевельник. И посадили все это перед домом, - говорит Виталий.

Увы, саженцы кто-то стал по ночам вырывать. Виталий сообщил, что в течение месяца их выдергивали раз 7-8. Тогда он решил больше не тратиться на дорогие кустарники и посадил у дома папоротник, с «мирными» соседями установили красивый кованый фонарь. А по поводу пропавших саженцев написали заявление в полицию. Там им посоветовали повесить видеокамеру.

- Так мы и сделали, но конфликтных соседей это еще больше раззадорило. Они по ночам выходили на улицу на перекур и на камеру агрессивно вызывали нас на бой. Говорили прямо: «Этаж такой-то, квартира такая-то, выходите, будем разбираться!». Все с матом, с оскорблениями. Такие провокационные вызовы, унизительные словечки. Записи с угрозами у меня есть.

Виталий отмечает, что делает все, чтобы избежать обострения конфликта.

- Я не то, чтобы не грублю им - я стараюсь вообще просто даже не пересекаться с этой семьей, не дышать в их сторону. А остальные соседи, 99 процентов жильцов – они на моей стороне, они поддерживают и музей, и наш облагороженный двор. Говорят: «Жалко, что ты не в нашем подъезде живешь. А то у нас был бы такой же порядок, как у тебя». Потому что раньше во дворе кучковались пьяницы, а сейчас такого нет.

Что скажет полиция

По словам Виталия, конфликтная соседка пыталась собирать подписи против музея, но поддержки не получила.

- Я участковому полицейскому отнес бумагу, рассказал обо всех оскорблениях матерных, об угрозах. Ждем ответа и реакции. Он как-то же должен отреагировать. Хотя бы просто поговорить мирно. Потому что знаете как бывает – начинается с выстрела из рогатки в стекло и может дойти по поножовщины. Я – человек культурный, не хотелось бы опускаться до уровня разборок, - говорит Виталий.

Затвердевший бетон, вылитый под окна, пришлось выламывать с помощью кувалды. Фото: Предоставлено героем публикации