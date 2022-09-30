Банк «Открытие» повысил доходность по вкладам

Повышение составило до 0,8 процентных пунктов.

Теперь максимальная доходность в линейке депозитов для клиентов банка, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, достигает 7,5% годовых при размещении средств на полтора или два года во вклад «Надежный партнер» и получении процентов в конце срока.

Ставка 7,5% годовых также доступна по вкладу «Надежный» премиальным клиентам банка.

Банк установил одну из самых привлекательных на рынке ставок и по наиболее популярному среди клиентов вкладу на срок в 1 год — до 7,4% годовых.

Ставка для клиентов без статуса достигает 7,3% годовых на сроках полтора и два года, и 7,2% годовых при размещении средств на год.

Все вклады можно открыть как онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, так и в любом офисе «Открытия».

Более подробно с условиями вкладов можно ознакомиться на сайте банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).