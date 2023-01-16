Погода на неделю в Калининграде: заморозки, мокрый снег и низкое давление

Синоптики прогнозируют местами и небольшие дожди, и мокрый снег. Фото: Александр Подгорчук

Вторая половина зимы начинается в Калининграде с положительных температур. Впрочем, по прогнозам синоптиков, постепенно в нашем городе будет холодать.

По данным Гидрометцентра России, самыми теплыми днями на неделе станут понедельник и вторник, когда термометры покажут +5...+6 градусов. Ночью не исключен мокрый снег.

Влияние циклона сохранится до среды включительно. В это время ожидается порывистый ветер скоростью до 14 метров в секунду и очень низкое атмосферное давление. В ближайшие сутки оно не поднимется выше 745 миллиметров ртутного столба, а в среду вечером и вовсе упадет до 737 мм.

С четверга картина изменится. Всю вторую половину недели дневные температуры будут держаться на уровне +2...+3 градусов. По ночам ожидаются заморозки до -1...-2 градусов. На выходных снова прогнозируют мокрый снег. Атмосферное давление будет быстро расти и к концу недели достигнет отметки 778 миллиметров ртутного столба.